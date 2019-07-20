Король сдается, да здравствует… SABATON?

Странная и до сих пор не объясненная толком история произошла в этом году на Hellfest. В последнюю минуту свой сет отменили самопровозглашенные «короли метала» MANOWAR, и организаторам пришлось не только извиняться (кратенько упомянув, что таково было решение группы, и поделать с ним ничего не могли), но и искать замену на козырное важное место в составе: все-таки тысячи обиженных фэнов (часть которых все еще верит, что после Final Battle хэви-металисты уйдут со сцены) и репутационные потери для крупного фестивального игрока — дело нешуточное. Кто же готов заменить «короля»? И какой ценой?

Можно любить SABATON, можно немного над ними посмеиваться, можно считать попсой или как угодно. Но что у этих шведских мужиков яйца из той же стали, что знаменитые пластины на жилете Бродена — в общем-то, факт.

Группа согласилась отыграть вместо MANOWAR. Группа предыдущей ночью до двух колбасила на Knotfest. Мало спала. Вокалист сорвал голос. Он не мог петь. Но ведь это же не повод сдаваться?.. На выручку Йоакиму пришли два гитариста — они играли и пели одновременно.

MANOWAR вскоре вылезли в фэйсбук. «После 18 месяцев неустанной работы и подготовки мы прибыли на Hellfest, в полной боевой готовности. Но организаторы сорвали наши попытки устроить эпическое шоу, которое мы обещали фанатам. Что бы вы ни прочитали и ни услышали, именно они ответственны за то, что концерт не состоялся. Мы всегда на стороне наших фанатов, готовы сделать для них что угодно и выложиться на 100%. Спасибо вам за верность и поддержку, вы Самые Лучшие Фэны на свете! Кто спрашивал, возможно ли получить компенсацию за билет в связи с отменой нашего выступления, обращайтесь к организаторам фестиваля, так как это их зона ответственности. В настоящий момент мы изучаем вопрос юридического воздействия на оргкомитет Hellfest».

По слухам, опубликованным на метал-ресурсах (но доселе никем не подтвержденным), группа осталась недовольна саундчеком: звук им показался недостаточно громким (кстати, во Франции на эту тему существуют нормативные акты, т.е. громче просто нельзя), а сцена — недостаточно широкой.

Ну а вот что по итогам рассказал «сабатоновский» гитарист Pär Sundström.

«Мы играли на Knotfest, дополнительной «разогревочной» дате в рамках Hellfest. И закрывали тот фест поздней ночью. После шоу поползли слухи, что MANOWAR, возможно, не выступит, и меня спросили, сможем ли, если что, остаться на день. Наши сценические декорации должны были быть уже на пути к следующему концерту, в Бельгии, однако я их оставил и велел техникам притормозить сборы. На 8 утра назначили встречу с промоутером, на которой уже всерьез обсуждалось, что и как делать, если MANOWAR решат не играть.

Именно так они вскоре и решили. И я согласился. Начали готовиться к шоу… нашему собственному хэдлайн-шоу Hellfest. И вдруг оказалось, что Йоаким петь все еще не способен. С голосом реально все плохо.

Раньше такие ситуации уже бывали: знаете, за 20 минут до выхода он еще хрипит, а потом появляется на сцене — и все налаживается само, все прекрасно. Все-таки мы 20 лет в деле, знаем, что к чему, и этот алгоритм работал всегда, ни разу по такому поводу не отменялись концерты. В общем, и в этот раз считали, что голос «проснется». Что пока все очень ужасно, но начнется выступление — и прочухается.

Никакого плана «Б» у нас не было. И отказаться уже не могли, так как приняли предложение, — так что, в общем, оставалось лишь выходить и давать огня. Однако к третьей песне стало совершенно понятно: вокалист петь не может. Что же… Ок! Споют другие ребята. Мы быстренько распечатали лирику и раздали гитаристам, Крису и Томми, которые не знали текстов, но с подсказкой успешно исполнили большую часть наших песен».