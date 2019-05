«10 альбомов, которые изменили мою жизнь». Joakim Brodén, SABATON

В июле SABATON выпустят очередной полноформатник The Great War — и уже показали миру его первый сингл «Fields Of Verdun» (см.ниже). А кому интересно, из каких источников музыканты группы черпают свои музыкальные вдохновения, — смотрим топ-10, что составил для себя фронтмен Joakim Brodén.

«Я давно пытался сформулировать, что именно нужно, чтобы получился великий альбом. Думаю, как и в случае с великой книгой, такая музыка способна открыть для вас невидимый мир. Это по-настоящему сильная вещь, действующая на все чувства».

TWISTED SISTER Stay Hungry (1984)

Этот альбом сделал меня металхедом. Я увидел клип «We’re Not Gonna Take It» в возрасте шести лет. Мама услышала мои вопли, будучи на кухне, и прибежала, думая, что я умираю. Я буквально взбесился… даже не помню этого момента. Но если вы спросите сейчас, что в TWISTED SISTER я люблю больше всего, то это Dee Snider. О нем не пишут столь часто, как о Bruce Dickinson или Freddie Mercury, но он лучше всех».

RAINBOW Rising (1976)

Не знаю, что лучше, Rising или Long Live Rock And Roll. Но сегодня выберу Rising. Комбинация Dio и Blackmore — потрясающе, что они могли творить вместе. Для меня это, по сути, рождение современного метала. Хэви-метал, который играют SABATON, всем обязан этой команде и этому альбому.

BLACK SABBATH Heaven And Hell (1980)

Heaven And Hell. Нужно ли тут еще какое-либо пояснение? Это и есть Тяжесть — возможно, не на современном уровне продакшна, но… дайте песни альбома сыграть, скажем, RAMMSTEIN, и это будут самые тяжелые вещи в истории RAMMSTEIN. Я счастлив, что мир получил великие альбомы Оззи и BS. То были великолепные времена в плане музыки.

ACCEPT Metal Heart (1985)

Эти ребята сформировали понимание хэви-метала — того хэви-метала, что мы видим сегодня. ACCEPT и JUDAS PRIEST. Это есть серцевина, основа, суть жанра. Послушайте вокал. Послушайте гитару Wolf Hoffmann. Сейчас тоже пишут хорошие песни, но в 80-х это было нечто большее.

U.D.O. Faceless World (1990)

Блестящие аранжировки, блестящее исполнение. Это уже не ACCEPT, но нечто похожее — причем, на мой взгляд, песни этого альбома даже лучше многого, выпущенного под «акцептовской» маркой. Мне нравится сочетание мелодичного вокала и гитар, нравится, как использованы непривычные тогда для метала синтезаторы и прочие «фишки».

SLADE The Amazing Kamikaze Syndrome (1983)

Это был мой первый альбом. Двоюродный брат, старше по возрасту, покупал мне разную музыку — и я запомнил барабанные партии и вокал на «My Oh My». SLADE — очень разнообразная группа, способная играть все — от диско до рок-н-ролла… Не скажу, что она имеет отношение к металу, но на тот момент казалась мне достаточно тяжелой. Одна из тех команд, что, пожалуй, больше нравятся музыкантам, чем слушателям, которые вынесли для себя максимум песню про рождество.

JUDAS PRIEST Painkiller (1990)

Этот альбом определил современный хэви-метал. Но, в то же время, и поставил точку в конце его громкой эпохи. Painkiller — это вызов, мол, «следуй за нами! смотри, как надо играть!». А ведь никто не мог последовать и сделать так, как они… Так что в известном смысле «джудасы» в 90-м убили свой стиль.

Yngwie J. Malmsteen Rising Force (1984)

Люди воспринимают Мальмстина как современного гитарного героя, но давайте не забывать, как много дал метал-музыке этот альбом. Он оказал невероятное влияние — не будь Rising Force, 30% хэви просто б не существовало. Скажем, появилась ли бы без него группа DRAGONFORCE? Нет.

BLIND GUARDIAN Imaginations From The Other Side (1995)

Этот альбом изменил мою жизнь. Помню, услышал его, и впечатление было, будто кто-то саданул молотком по лицу. Я обалдел: как это так??? Что происходит? Аранжировки Imaginations From The Other Side совершенны. Да и вообще, крайне многоплановая команда, прорывная для своего жанра. Они все вывели на новый уровень, сделали величественней, тяжелее, увлекательнее. Для меня это было истинным потрясением.

IRON MAIDEN The Number Of The Beast (1982)

Песни. Перерождение группы. Альбом, определивший целый музыкальный жанр. Что тут еще сказать? The Number Of The Beast — это чистая энергия, во всем, будь то гитары или завывающий вокал: в этой музыке что-то происходит каждую секунду, здесь нет замедлений. IRON MAIDEN каким-то образом умудрились интегрировать в метал панковскую энергетику, при этом не потеряв ни одной определяющей метал детали».