SABATON попали в серьезную аварию

SABATON, отправившись в Тунис на съемки видеоклипа в Сахаре, на обратном пути попали в серьезную автомобильную аварию, в связи с чем отменили ближайшие концерты в Польше. «Мы все поломаны, избиты, зашиты и кровоточим, — написали музыканты, — но счастливы, что выжили, и уверены, что со временем полностью восстановимся».