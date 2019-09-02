SABATON попали в серьезную аварию

SABATON, отправившись в Тунис на съемки видеоклипа в Сахаре, на обратном пути попали в серьезную автомобильную аварию, в связи с чем отменили ближайшие концерты в Польше. «Мы все поломаны, избиты, зашиты и кровоточим, — написали музыканты, — но счастливы, что выжили, и уверены, что со временем полностью восстановимся».

, рубрика(и): Быстрые новости

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