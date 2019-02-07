«Никто в мире метала не делал ничего подобного». SABATON запустили свой исторический канал

..чтобы на концерты группы люди приходили подготовленными и с двойными листочками! В общем, пока иные хэви-металисты пишут тексты про теток и хвостатых драконов, про стальное мужское братство и подвиги сказочных рыцарей, SABATON решили заниматься просветительской деятельностью. Теперь о войне они не только поют, но и рассказывают, специально открыв для этого на youtube Sabaton History Channel. Сегодня на нем состоялась дебютная презентация: фильм «40:1 — The Battle of Wizna».

Соавтором выпусков стал американский историк-популяризатор Indiana «Indy» Neidell, автор видеоканала «The Great War Channel»; новые серии SABATON обещают еженедельно — и, понятно, каждая из них будет связана с определенной песней их дискографии. Такая вот, получается, замысловатая раскрутка.

«Мы выбрали «40:1» не только потому, что это одна из наших популярнейших песен, — рассказывает басист Pär Sundström, — но и потому, что ее припев начинается строками «baptised in fire». Никто в мире метала никогда не делал ничего подобного, и для нас этот выпуск — своеобразное крещение огнем. Многие слушатели говорят нам, что знакомство и любовь к SABATON началась у них именно с этой темы; она также в течение 10 лет сопровождает наши живые концерты. В общем, мы уверены, что подписчики с удовольствием послушают историю, которая легла в ее основу».