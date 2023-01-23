Par Sundstrom
23.01.2023

SABATON пришлось отвечать за Крым

Блог

Пару дней назад SABATON выпустили новый EP Heroes Of The Great War (номинально новый — так, в принципе, группа давно играет-поет одно и то же), и лирик-видео на песню «The First Soldier» можно посмотреть ниже. А еще в начале года шведская научно-просветительская организация Swedish Skeptics Association (Vetenskap Och Folkbildning) презентовала хэви-металистам свою главную награду Årets Folkbildare 2022 («Общественный просветитель 2022»).

Årets Folkbildare — ежегодная премия, основанная с 1987. Традиционно ее вручают академикам, журналистам, писателям, медиа-ресурсам, которые прилагают выдающиеся усилия в сфере обучения широкой публики.

SABATON «скептики» выделили за компетенции группы в исторической сфере: все, что группа поет и рассказывает о войнах, битвах, королях, героях и негодяях прошлого, исторически выверено, фактически проверено, а также одобрено экспертами и знатоками.

И все бы хорошо, однако кое-где на историческом маршруте SABATON таки промахнулись, отыграв в 2015 году в Крыму на ватном концерте, организованном «Ночными волками». И когда басист-основатель группы Par Sundstrom комментировал решение принять там участие, он сказал, мол, нам пофиг где выступать, абы были фанаты, а также «если вы приедете в Севастополь, никакого ощущения, что он оккупирован, нет. Совсем даже наоборот. Крым был годами оккупирован только потому, что оказался с неправильной стороны границы между Советским Союзом и Украиной. Все эти годы они считали себя русскими, но к ним относились, как к маленькому кусочку Украины».

В 2015-м этот сомнительный комментарий, конечно, многих напряг — однако задавать дополнительные вопросы стали гораздо позже. Так, несколько лет назад из-за выступления в Крыму от сотрудничества с группой отказались шведские вооруженные силы. А в начале 2023 песню «Carolus Rex» убрали из официального списка Spotify, представляющего Швецию. Пресс-секретарь правительства прокомментировал, мол, нет никакого желания ассоциировать страну с группой, которая выступала на аннексированной территории у приближенных к Путину байкеров.

Ну и поскольку награда Årets Folkbildare 2022 прилетела буквально через пару дней после заявления властей, к комитету тоже возникли вопросы — и теперь статус «сабатоновского» приза Vetenskap Og Folkbildning пересмотрят. Для этого в ближайшем будущем организация созовет внеплановое собрание.

Музыканты же… ну, теперь они говорят, что «война — это глупо». Хотя с учетом вероятных банов, возможно, могли бы отмазываться от крымской истории более тщательно.

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11 комментариев

  • Дружище Христос написал(а):

    «Давненько что-что не было срача в 200 комментов», — решила Анастасия.

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  • Юрий написал(а):

    Дерьмократия и свобода слова во всей своей западной красе.

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  • Костя написал(а):

    Кстати, а что сейчас с ручными волками?

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  • Starcross написал(а):

    Я просто оставлю это здесь: https://darkside.ru/news/150124/
    обратите внимание на дату.

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  • Starcross написал(а):

    Я так-то не против разщ в день повторять новости с сайтов, которые просматриваю каждое утро, но… whatever, у вас же не новости, а старости )))

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  • vargu написал(а):

    Костя написал(а):
    снователь группы Par Sundstrom комментировал решение принять там участие, он сказал, мол, нам пофиг где выступать, абы были фанаты, а также «если вы приедете в Севастополь, никакого ощущения, что он оккупирован, нет.
    на Берлин едут повторять , как обычно

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  • Марк написал(а):

    Война это глупо, сказали те у кого все песни о ней.

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  • Anti-Poser написал(а):

    Петушиная группаhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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  • Сергей написал(а):

    Сабатон молодцы, учили историю хорошо

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  • Писюн с глазами написал(а):

    vargu написал(а):
    Костя написал(а):
    снователь группы Par Sundstrom комментировал решение принять там участие, он сказал, мол, нам пофиг где выступать, абы были фанаты, а также «если вы приедете в Севастополь, никакого ощущения, что он оккупирован, нет.
    на Берлин едут повторять , как обычно
    Кто их туда пустит, они ж под санкциями http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif
    Максимально кринжовая организация, конечно.

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  • Калечащий врач написал(а):

    Я не ватник, но вся эта хуйня с культурой отмены, толерантностью, блм и прочими шизами с лгбтнёй и фемфашизмом переросла в говно с затыканием ртов несогласным, что мало отличается от лукашизма и путинизма.

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