SABATON пришлось отвечать за Крым

Пару дней назад SABATON выпустили новый EP Heroes Of The Great War (номинально новый — так, в принципе, группа давно играет-поет одно и то же), и лирик-видео на песню «The First Soldier» можно посмотреть ниже. А еще в начале года шведская научно-просветительская организация Swedish Skeptics Association (Vetenskap Och Folkbildning) презентовала хэви-металистам свою главную награду Årets Folkbildare 2022 («Общественный просветитель 2022»).

Årets Folkbildare — ежегодная премия, основанная с 1987. Традиционно ее вручают академикам, журналистам, писателям, медиа-ресурсам, которые прилагают выдающиеся усилия в сфере обучения широкой публики.

SABATON «скептики» выделили за компетенции группы в исторической сфере: все, что группа поет и рассказывает о войнах, битвах, королях, героях и негодяях прошлого, исторически выверено, фактически проверено, а также одобрено экспертами и знатоками.

И все бы хорошо, однако кое-где на историческом маршруте SABATON таки промахнулись, отыграв в 2015 году в Крыму на ватном концерте, организованном «Ночными волками». И когда басист-основатель группы Par Sundstrom комментировал решение принять там участие, он сказал, мол, нам пофиг где выступать, абы были фанаты, а также «если вы приедете в Севастополь, никакого ощущения, что он оккупирован, нет. Совсем даже наоборот. Крым был годами оккупирован только потому, что оказался с неправильной стороны границы между Советским Союзом и Украиной. Все эти годы они считали себя русскими, но к ним относились, как к маленькому кусочку Украины».

В 2015-м этот сомнительный комментарий, конечно, многих напряг — однако задавать дополнительные вопросы стали гораздо позже. Так, несколько лет назад из-за выступления в Крыму от сотрудничества с группой отказались шведские вооруженные силы. А в начале 2023 песню «Carolus Rex» убрали из официального списка Spotify, представляющего Швецию. Пресс-секретарь правительства прокомментировал, мол, нет никакого желания ассоциировать страну с группой, которая выступала на аннексированной территории у приближенных к Путину байкеров.

Ну и поскольку награда Årets Folkbildare 2022 прилетела буквально через пару дней после заявления властей, к комитету тоже возникли вопросы — и теперь статус «сабатоновского» приза Vetenskap Og Folkbildning пересмотрят. Для этого в ближайшем будущем организация созовет внеплановое собрание.

Музыканты же… ну, теперь они говорят, что «война — это глупо». Хотя с учетом вероятных банов, возможно, могли бы отмазываться от крымской истории более тщательно.

