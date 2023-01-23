SABATON пришлось отвечать за Крым

SABATON пришлось отвечать за КрымБлог
Пару дней назад SABATON выпустили новый EP Heroes Of The Great War (номинально новый — так, в принципе, группа давно играет-поет одно и то же), и лирик-видео на песню «The First Soldier» можно посмотреть ниже. А еще в начале года шведская научно-просветительская организация Swedish Skeptics Association (Vetenskap Och Folkbildning) презентовала хэви-металистам свою главную награду Årets Folkbildare 2022 («Общественный просветитель 2022»).
Årets Folkbildare — ежегодная премия, основанная с 1987. Традиционно ее вручают академикам, журналистам, писателям, медиа-ресурсам, которые прилагают выдающиеся усилия в сфере обучения широкой публики.
SABATON «скептики» выделили за компетенции группы в исторической сфере: все, что группа поет и рассказывает о войнах, битвах, королях, героях и негодяях прошлого, исторически выверено, фактически проверено, а также одобрено экспертами и знатоками.
И все бы хорошо, однако кое-где на историческом маршруте SABATON таки промахнулись, отыграв в 2015 году в Крыму на ватном концерте, организованном «Ночными волками». И когда басист-основатель группы Par Sundstrom комментировал решение принять там участие, он сказал, мол, нам пофиг где выступать, абы были фанаты, а также «если вы приедете в Севастополь, никакого ощущения, что он оккупирован, нет. Совсем даже наоборот. Крым был годами оккупирован только потому, что оказался с неправильной стороны границы между Советским Союзом и Украиной. Все эти годы они считали себя русскими, но к ним относились, как к маленькому кусочку Украины».
В 2015-м этот сомнительный комментарий, конечно, многих напряг — однако задавать дополнительные вопросы стали гораздо позже. Так, несколько лет назад из-за выступления в Крыму от сотрудничества с группой отказались шведские вооруженные силы. А в начале 2023 песню «Carolus Rex» убрали из официального списка Spotify, представляющего Швецию. Пресс-секретарь правительства прокомментировал, мол, нет никакого желания ассоциировать страну с группой, которая выступала на аннексированной территории у приближенных к Путину байкеров.
Ну и поскольку награда Årets Folkbildare 2022 прилетела буквально через пару дней после заявления властей, к комитету тоже возникли вопросы — и теперь статус «сабатоновского» приза Vetenskap Og Folkbildning пересмотрят. Для этого в ближайшем будущем организация созовет внеплановое собрание.
Музыканты же… ну, теперь они говорят, что «война — это глупо». Хотя с учетом вероятных банов, возможно, могли бы отмазываться от крымской истории более тщательно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 2 407
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Комментарии
Калечащий врач:
Я не ватник, но вся эта хуйня с культурой отмены, толерантностью, блм и прочими шизами с лгбтнёй и фемфашизмом переросла в говно с затыканием ртов несогласным, что м…
Писюн с глазами:
vargu написал(а):
Костя написал(а):
снователь группы Par Sundstrom комментировал решение принять там участие, он сказал, мол, нам пофиг где выступать, абы были фанаты, а …
Сергей:
Anti-Poser:
Марк:
vargu:
Костя написал(а):
снователь группы Par Sundstrom комментировал решение принять там участие, он сказал, мол, нам пофиг где выступать, абы были фанаты, а также «если вы …
Starcross:
Я так-то не против разщ в день повторять новости с сайтов, которые просматриваю каждое утро, но… whatever, у вас же не новости, а старости )))…
Starcross:
Я просто оставлю это здесь: https://darkside.ru/news/150124/
обратите внимание на дату.…
Костя:
Юрий:
Дружище Христос:
«Давненько что-что не было срача в 200 комментов», — решила Анастасия.…
Дед Аким:
Не знаю кто этот список составлял, но им надо не в музыкальной сфере работать, а где-то на шахте вагонетки с углем катать. Фредди должен быть в первой десятке выше вс…
Дед Аким:
Старый конь борозды не портит Шикарный сольный концерт Брайана Ферри (Roxy Music), классные му…
«Давненько что-что не было срача в 200 комментов», — решила Анастасия.
Дерьмократия и свобода слова во всей своей западной красе.
Кстати, а что сейчас с ручными волками?
Я просто оставлю это здесь: https://darkside.ru/news/150124/
обратите внимание на дату.
Я так-то не против разщ в день повторять новости с сайтов, которые просматриваю каждое утро, но… whatever, у вас же не новости, а старости )))
Костя написал(а):
снователь группы Par Sundstrom комментировал решение принять там участие, он сказал, мол, нам пофиг где выступать, абы были фанаты, а также «если вы приедете в Севастополь, никакого ощущения, что он оккупирован, нет.
на Берлин едут повторять , как обычно
Война это глупо, сказали те у кого все песни о ней.
Петушиная группа
Сабатон молодцы, учили историю хорошо
vargu написал(а):
Костя написал(а):
снователь группы Par Sundstrom комментировал решение принять там участие, он сказал, мол, нам пофиг где выступать, абы были фанаты, а также «если вы приедете в Севастополь, никакого ощущения, что он оккупирован, нет.
на Берлин едут повторять , как обычно
Кто их туда пустит, они ж под санкциями
Максимально кринжовая организация, конечно.
Я не ватник, но вся эта хуйня с культурой отмены, толерантностью, блм и прочими шизами с лгбтнёй и фемфашизмом переросла в говно с затыканием ртов несогласным, что мало отличается от лукашизма и путинизма.