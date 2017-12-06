Joakim Brodén пытается выиграть участие в полярной экспедиции. И вы тоже можете попробовать!

Fjällräven — так называется ежегодная международная полярная экспедиция на собачьих упряжках, следующий 300-километровый тур которой стартует 9-14 апреля 2018. Но заявки на участие нужно подавать прямо сейчас: по правилам Fjällräven, принять участие может любой человек старше 18 лет, владеющий английским языком, который соберет максимальное количество «лайков» в фэйсбуке. Голосование ведется по странам: набрал наибольшее количество в своем регионе — попал в число 28 счастливчиков. Так, к примеру, от Швеции номинируется небезызвестный Joakim Brodén.

Вот что написано на его страничке (на которой, к слову, можно проголосовать за кандидатуру «сабатоновца»): «Любитель музыки из Швеции, страждущий исследовать мир. Фронтмен известной рок-группы с дурацким чувством юмора. Молод в душе. Не боюсь сложностей, а также приручен к жизни в туровом автобусе с кучей народа. Привычен к путешествиям по миру: успел побывать во многих местах, но это будет нечто решительно новое».

Трасса, к слову, действительно не для теплолюбивых и слабохарактерных: «на лайках за лайки» люди едут в течение нескольких дней, ночуют в палатках на улице, ну а кто слишком тяжелый… тот, бывает, бежит рядом с собачками. Вот что рассказывает эстонка, получившая подобный опыт в одной из прошлых экспедиций: «После первого дня я очень устала – мы проехали 100 км. Я легкая, а крупным мужчинам приходилось самим толкать сани и бежать. Собаки не могли двигаться так быстро».

Ежели сложности не пугают, и вы придумаете, как честным путем набрать кучу «лайков», еще не поздно зарегистрироваться: заявки принимаются до 14 декабря. Оборудование, палатки, инструкторы — все обеспечивается организаторами экспедиции. Обращаться сюда.