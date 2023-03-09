Рок-истории. Eddie Van Halen однажды приехал к Fred Durst на БТРе и угрожал ему пистолетом

Рок-истории. Eddie Van Halen однажды приехал к Fred Durst на БТРе и угрожал ему пистолетомБлог
Занятной историей поделился фотограф и видеооператор Andrew Bennett в книге, посвященной Eddie Van Halen, собравшей редкие фотографии великого гитариста, а также разнообразные истории, рассказанные им самим. Одна из легенд касалась несбывшейся коллаборации Эдди с Фредом Дерстом из LIMP BIZKIT, в какой-то момент принявшей суровый оборот.
Познакомились музыканты на одной из вечеринок, организованной лейблом, и босс звукозаписывающей компании выдвинул идею, мол, неплохо бы вам, звездным ребятам, сделать коллаборацию. Дерст отнесся с восторгом — мол, будет офигенно: «Лучший гитарист всех времен играет с худшей группой всех времен!». Ван Хален тоже поддался: мутить так мутить!
Встретились они в доме Фреда на Беверли Хиллз. Эдди был настроен серьезно, привез с собой кучу дорогостоящего аппарата… Но… быстро устал от общения с «бизкитом». «Я там был как старшеклассник среди детей ясельного возраста», — пожалуется он потом Эндрю. Затем Дерст с компанией вовсе перестали заниматься музыкой и начали курить траву — и злой Ван Хален, не любивший такие дела, уехал домой.
Наутро он начал названивать Дерсту, чтобы договориться о возврате аппарата, однако никто не отвечал. Прошли сутки… и Эдди принял решение разобраться с вопросом самостоятельно.
Как рассказывает Bennett, некогда, оказавшись на военном аукционе, Ван Хален купил БТР (в других вариантах истории речь идет о танке, я не уверена, какого именно формата было средство перемещения, — прим.авт.), что, в общем-то, не совсем легально в Калифорнии, с учетом пушки на крыше. На данном «авто» Эдди проехал через Лос-Анджелес и припарковался на лужайке дерстовского дома.
Из книги: «Он выскочил оттуда с обнаженным торсом, волосы собраны в самурайский пучок, джинсы подвязаны веревкой, а армейские ботинки перемотаны изолентой. В руке — пистолет.
Как рассказывал сам Эдди: «Этот мудак открыл дверь. Я сунул к его виску пистолет, приставил к тупой красной бейсболке и спросил: «Где мое дерьмо, ты, говнюк?» После чего долбаный придурок заорал в сторону одного из своих подручных, принесите, мол, что хотят!!»
Пока грузили гитары, Эдди во всем этом прикиде, освещаемый ярким солнечным светом, покуривая сигарету, стоял на дорожке особняка в Беверли Хиллз и направлял дуло пистолета на Дерста, а затем красиво укатил на своем бронированном монстре, груженом усилителями и гитарами».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 120
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Рок-истории. Eddie Van Halen однажды приехал к Fred Durst на БТРе и угрожал ему пистолетом
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Комментарии
Staphylococcus:
Шикарная история,даже если и не совсем правдивая.Сомневаюсь по поводу беспрепятственной поездки на монстре через город…Да и на кой леший он вообще попёрся в эту з…
Anastasiya:
zzz:
Александр написал(а):
Тварь написал(а):
Александр написал(а):
Лясука это чо за младенечный усатый гузлик на фото?
Ты свое блевало давно в луже блевоты видел, во…
Staphylococcus:
Настя! С праздником вас!Здоровья,беречь неровную систему (не восстанавливается зараза)и дэнег-дэнег-дэнег…Пусть вышло куцо и коряво,но зато от д…
Juris:
Костя:
Александр написал(а):
Тварь написал(а):
Александр написал(а):
Лясука это чо за младенечный усатый гузлик на фото?
Ты свое блевало давно в луже блевоты видел, во…
Александр:
Тварь написал(а):
Александр написал(а):
Лясука это чо за младенечный усатый гузлик на фото?
Ты свое блевало давно в луже блевоты видел, воен царя путловского? …
Дед Аким:
Всех читательниц сайта и замечательную красавицу Настю — автора создательницу сайта, с праздником 8 марта!!! Здоровья, радости, любви, успеха в делах!!! …
Никита:
Лиш би не подводил , всё ровно Бёртона не заменит . Надеюсь что будет не хуже его…
Другой Александр:
Виктор написал:
Кристина Скаббиа — назовите мне хоть одну по-настоящему хорошую песню у этой долбаной группы, в которой она играет. Ну вот серьезно, ну это же …
Тварь:
Александр написал(а):
Лясука это чо за младенечный усатый гузлик на фото?
Ты свое блевало давно в луже блевоты видел, воен царя путловского? …
Другой Александр:
Александр написал:
Лясука это чо за младенечный усатый гузлик на фото? Тупа образец того кому не стоит носить какую либо волосатость на морде
Когда я увиде…
Александр:
Лясука это чо за младенечный усатый гузлик на фото? Тупа образец того кому не стоит носить какую либо волосатость на морде …
Шикарная история,даже если и не совсем правдивая.Сомневаюсь по поводу беспрепятственной поездки на монстре через город…Да и на кой леший он вообще попёрся в эту заведомо паскудную компанию? Жаль его,эх как жаль.И ведь рядом ни разу не оказалось авторитетного,к чьему мнению Эдди бы прислушался,человека объяснившего ему на пальцах что низя сосать медный (латунный?) медиатор.Мороженое можно,леденцы можно,сосульки на худой конец…но МЕДЬ не моги!На протяжении долгих лет он его не выпускал изо рта.Лучше бы ногти грыз.Даже не верится ей Богу…