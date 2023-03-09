Рок-истории. Eddie Van Halen однажды приехал к Fred Durst на БТРе и угрожал ему пистолетом

Занятной историей поделился фотограф и видеооператор Andrew Bennett в книге, посвященной Eddie Van Halen, собравшей редкие фотографии великого гитариста, а также разнообразные истории, рассказанные им самим. Одна из легенд касалась несбывшейся коллаборации Эдди с Фредом Дерстом из LIMP BIZKIT, в какой-то момент принявшей суровый оборот.

Познакомились музыканты на одной из вечеринок, организованной лейблом, и босс звукозаписывающей компании выдвинул идею, мол, неплохо бы вам, звездным ребятам, сделать коллаборацию. Дерст отнесся с восторгом — мол, будет офигенно: «Лучший гитарист всех времен играет с худшей группой всех времен!». Ван Хален тоже поддался: мутить так мутить!

Встретились они в доме Фреда на Беверли Хиллз. Эдди был настроен серьезно, привез с собой кучу дорогостоящего аппарата… Но… быстро устал от общения с «бизкитом». «Я там был как старшеклассник среди детей ясельного возраста», — пожалуется он потом Эндрю. Затем Дерст с компанией вовсе перестали заниматься музыкой и начали курить траву — и злой Ван Хален, не любивший такие дела, уехал домой.

Наутро он начал названивать Дерсту, чтобы договориться о возврате аппарата, однако никто не отвечал. Прошли сутки… и Эдди принял решение разобраться с вопросом самостоятельно.

Как рассказывает Bennett, некогда, оказавшись на военном аукционе, Ван Хален купил БТР (в других вариантах истории речь идет о танке, я не уверена, какого именно формата было средство перемещения, — прим.авт.), что, в общем-то, не совсем легально в Калифорнии, с учетом пушки на крыше. На данном «авто» Эдди проехал через Лос-Анджелес и припарковался на лужайке дерстовского дома.

Из книги: «Он выскочил оттуда с обнаженным торсом, волосы собраны в самурайский пучок, джинсы подвязаны веревкой, а армейские ботинки перемотаны изолентой. В руке — пистолет.

Как рассказывал сам Эдди: «Этот мудак открыл дверь. Я сунул к его виску пистолет, приставил к тупой красной бейсболке и спросил: «Где мое дерьмо, ты, говнюк?» После чего долбаный придурок заорал в сторону одного из своих подручных, принесите, мол, что хотят!!»

Пока грузили гитары, Эдди во всем этом прикиде, освещаемый ярким солнечным светом, покуривая сигарету, стоял на дорожке особняка в Беверли Хиллз и направлял дуло пистолета на Дерста, а затем красиво укатил на своем бронированном монстре, груженом усилителями и гитарами».

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