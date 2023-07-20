Еще одна потрясающая история из прошлого SLIPKNOT: как лизнуть выбитый глаз и получить удовольствие

Пока SLIPKNOT дурят головы загадками (например, Shawn «Clown» Crahan говорит, что они, возможно, откажутся в будущем от выпуска альбомов пользу отдельных песен), а Кори выпускает второй ненужный сольник, еще одна история из славного безумного прошлого группы. (Речь об одном из шоу периода выхода дебютника.) Естественно, про Клоуна — вдогонку воспоминаниям, как он срал в руку перед концертом или вдохновлялся черепушкой своего покойного родителя.

Рассказывает Тейлор: «Clown тогда со всей дури врезался рожей в микрофонную стойку. И лицо его буквально «открылось». Не глаз, а именно лицо. Стою и вижу, как он плетется вглубь сцены, а прямо из глаза торчат какие-то хрени. При этом мы играли тему «Eyeless», зацените иронию.

Шоу мы, однако не остановили — просто приехали медики и забрали его. Помню, позднее Clown говорил: «Все было полностью нереально. Лежу, надо мной на сцене играют SLIPKNOT. Врачи тогда вкололи кучу обезболивающих, я под кайфом, такой: «Какая же охрененная группа!», а меня грузят в носилки».

Выглядело все, если честно, так, будто ему выстрелили в лицо. Врачи наложили 27 швов, чтобы спасти глаз и прочее. Но это еще не все!

Когда инцидент случился, на сцену вылез какой-то урод — сука, одно из мерзейших созданий этой планеты. В кожаной куртке без рубашки, с каким-то шарфом и в штанах, сделанных, кажется, из обрывков младенческих ползунков. Он в полном умате, обдолбан, как скот, — вылазит и направляется к Клоуну. Клоун тогда приподнял повязку с лица, своего полувыбитого глаза — и тот мудила облизал его рану».

…Если честно, было бы любопытно узнать, чем закончился вечер у лизуна. С Клоуном-то понятно. Остался при глазе, постарел, облагоразумел. А вот лизун. Дожил ли до наших дней? Родил ли сына? Построил ли дом? Посадил ли картофель? Долго ли вообще способны продержаться в живых такие таланты?

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