«Я стянул труселя, вывалил хозяйство, а потом разбил гитару вдребезги». Sammy Hagar о том, как привлечь внимание зрителей

«Я стянул труселя, вывалил хозяйство, а потом разбил гитару вдребезги». Sammy Hagar о том, как привлечь внимание зрителейБлог
Sammy Hagar, которому сейчас 75 и который, естественно, давно не барагозит, вспомнил давеча историю 1977 года, когда в Нью-Йорке он выступал на грандиозном солд-аут концерте на разогреве у KISS, однако публика его стараний не оценила. Потому что даже не знала, кто вышел на сцену: имя Сэмми не было обозначено в афишах, и рокер, который только-только реализовал второй альбом Sammy Hagar, был воспринят «киссовскими» фэнами враждебно.
«Публика была без понятия, что ожидается разогрев, и кто на нем будет. Поэтому когда на сцене конферансье объявил мое имя — мол, леди и джентльмены, для вас играет Сэмми Хагар! — народ издал недовольный вой. Они заранее меня ненавидели.
Я попытался исправить ситуацию, выложился изо всех своих сил на двух энергичных рок-песнях, старался вызвать интерес. А потом, чтобы усилить впечатление, заиграл балладу: в те дни все начинали с тяжелячка, обычно две темы, а потом выдавали медляк, как правило, лучший свой хит — так вот, когда я заиграл балладу, публика начала покидать зал.
Короче, я разозлился. Остановил тему на полпути, стащил труселя, вывалил хозяйство, потряс им, блэт, в сторону зала, а затем разбил вдребезги свою гитару. На мелкие кусочки. Потом послал всех нахуй и ушел со сцены.
Это был Stratocaster 61 года, стоимостью, хз, полмиллиона баксов, но я так выбесился, что раздолбал его.
В гримерке сидели KISS и промоутер Bill Graham. Последний закрыл лицо руками и просто онемел. Paul Stanley тоже был в шоке: «Сэмми! Бог ты мой, так, блин, нельзя!» Все «киссы» были в опупении. Я такой, епта, да пошло оно все. И сказал своему менеджеру, что никогда в жизни не буду выступать больше с KISS. И… так и сделал. На концерты группы, конечно, ходил, ради нашей дружбы, но на разогреве играть — никогда».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 113
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«Я стянул труселя, вывалил хозяйство, а потом разбил гитару вдребезги». Sammy Hagar о том, как привлечь внимание зрителей
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Писюн c глазами:
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Vivaldi Death:
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Тварь:
b4w:
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Гитару он скорее всего разбил по причине ‘заебался её с собой таскать’.Судя по видео она ему нужна лишь в качестве дополнения к костюму и причесону.Жаль хороший Fender (коли не врёт).
https://www.youtube.com/watch?v=85lGSnji8YQ