Angus Young о страшных ранних концертах AC/DC: «Ощущение было такое: если встану на месте — я труп»

В рубрику «метал-истории». Некоторое время назад Angus Young дал интервью Guitar World, вспоминая, каково это было: играть рок в 70-х в Австралии. (Спойлер: страшно.)

«В 74 году я впервые вышел на сцену в школьной униформе, играя на опен-эйр концерте в сиднейском Victoria Park, — воспоминает Ангус, — и то был самый пугающий момент во всей моей рок-карьере. К счастью, времени на раздумья там не было. Я просто вышел. А толпа смотрела на этот прикид, на эти шортики и все остальное, словно стая голодных рыб на кормящую руку: открыв рты.

В голове тогда была одна простая мысль: нельзя, чтобы в меня прилетела бутылка. Нельзя стоять на месте. Остановишься — ты мишень. Поэтому я постоянно двигался. Ощущение было такое: если встану на месте — я труп.

На заре своей карьеры мы играли в самых разных местах, в грязных пабах, которые выглядели хуже общественного сортира. В них собиралась публика, от которой приходилось прятаться за усилителями. Разгоряченные, распухшие и одуревшие от пиваса потные мужики, перед которыми нельзя было даже отстроить гитару. Или заменить порванную струну. Иногда я заканчивал играть с двумя струнами — по той простой причине, что публика ни за что не простила бы пару минут, необходимых для замены порванных.

Помню, как-то в один из таких вечеров я отказывался выходить на сцену. В пабе творился ад. Туда не могла прорваться полиция. Внутри носился какой-то псих с тесаком для рубки мяса и втыкал его в людей! А в передних рядах возле сцены стояли сплошь байкеры. Это выглядело… ну не знаю, как приговор. Все жаждали крови. Как будто я выхожу на эшафот, целая толпа мясников стоит и такая: «А ну-ка, подайте сюда того мелкого в шортах!»

Порой меня на сцену выталкивал Макольм. Давал пинка — и вот, я уже выходил, играл и молился. Опускал пониже голову и надеялся, что в нее не прилетит бутылка. В конце концов гиперподвижность стала моей сценической фишкой».

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