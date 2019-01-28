Метал-истории. Рокеры вспоминают группи 80-х: «В туалетную кабинку стояла очередь на минет»

Кого из нынешних метал-музыкантов ни спросишь, чем услаждает кто себя на гастролях, они сразу начинают, мол, отдыхаем между концертами, не пьем, едим веганскую еду, посещаем тренажерки, тупим в телефон и приставки. Вон даже Нергал рассказывает, что в туре лучше всего кроватка (розовая) и книжки, а не секс-драгс-рок-н-ролл и все то, ради чего в 80-х народ в музыку, собственно и приходил. А ведь сколько тогда было соблазнов… и бонусов! Вот что, к примеру, рассказывают ветераны.

Reb Beach (WINGER): «Вокруг царило безумие. Алкоголь, вечеринки. Голые девки повсюду! Помню историю, когда в туалетной кабинке сидела девица, которая делала минет всем желающим. Об этом быстро прознали музыканты и техники — и в итоге к ней в туалет стояла целая очередь мужичков. Причем это был вовсе не единичный случай, нечто подобное происходило всегда. Группу L.A. GUNS, например, в турне всегда сопровождали секс-оргии. Заходишь к ним в автобус — а там все голые, совокупляются со всеми подряд направо и налево. Это было очень… вдохновляюще».

Lita Ford: «Видела, как парни из POISON вытаскивают девчонок прямо из зала, из толпы. В их гримерке группи толпились все время. Как какие-то стада животных, честное слово! Они срывали с себя одежду и бросали ее в музыкантов. Секс был повсюду. Меня это не то чтобы напрягало, но, кажется, временами все-таки дело выходило за рамки. Так и хотелось взять какую-нибудь из этих девиц и сказать: «Ну не будь уже такой дурой».

Phil Collen (DEF LEPPARD): «В первом туре в поддержку Pyromania в 1983 году возникала масса диких ситуаций, когда девушки на нас буквально набрасывались.

Правда, прошло пару лет, и уже к 87-му, к периоду Hysteria, нас понесло в другую сторону. Стали усиленно жрать вещества, пить и все такое».