Рок-истории. Вокалист UGLY KID JOE Whitfield Crane: «…и вот Eddie Van Halen снимает обувь, носки и кидает их мне»

Забавная бытовая рок-история от фронтмена UGLY KID JOE Whitfield Crane из времен, когда когда его кумиры VAN HALEN и BON JOVI взяли UKJ в стадионный тур. О фиксации на носочках и гастрольных мечтах. «У BON JOVI была классная женщина по имени Spanky, и она заведовала гардеробом. Поэтому важно было с ней подружиться, чтобы всегда иметь чистую одежку. Это была моя основная миссия.

Ведь о чем ты мечтаешь во время турне — это иметь возможность переодеться в чистую одежду и, главное, чистые носочки. При нормальных условиях в турах есть такая штука как райдер. Ты можешь получить «скиттлз», пиво, хлеб, веганскую еду или вообще что угодно. Но то, что я писал годами в бытовом райдере, что мне правда важно, — носки. Ибо это просто офигенная штука. Как бы херово, мерзко себя ни чувствовал, надеваешь чистые приятные носочки — и жизнь налаживается. Чувствуешь себя почти чистым. Ну, серьезно. Носки — это круто. Я обожаю чистые носки. Как, наверное, и все вокруг. Просто подумайте об этом.

Bon Jovi — просто мегаофигенный чувак. Он нас взял в крутейший тур. Мы играли на огромных стадионах — и боже мой, это было потрясающе. Но в райдере я все равно писал: «носки». И… однажды что-то пошло не так.

Угадайте, чего не оказалось в гримерке. Я не увидел ИХ. И такой: «Бля, чуваки, нет носков». Ну не то чтоб я так я много просил, ну? Это не какая-то экзотическая дичь. Мы просто хотим носки. Ну ладно, я хочу. Остальным более-менее пофиг.

В какой-то момент я всех достал. Как только я в очередной раз заводил шарманку типа «все-таки эти говнюки могли предоставить нам носки…», музыканты начинали орать: «Да завали ты уже со своими носками!» А я продолжал гундеть. Я сходил с ума. Я ныл. Я доставал всех вокруг.

В какой-то момент этого тура мы играли на немецких фестах Rock Am Ring и Rock Im Park, и вся наша упряжка там вместе тусила: VAN HALEN, BON JOVI и прочие… Эдди, его брат, весь народ. В общем, сидим мы в гримерке, я меня все еще клинит на носках. Я продолжаю ныть. Рядом сидит Эдди. У него в руках гитара, он что-то там с ней возится. И такой: «Как дела ребята?» Ну и я…

Принимаюсь, короче, за свою бесконечную тему, от которой уже всех тошнит. Но я, сука, безжалостный! «Сраный, — говорю, Бон Джови». Эдди: «Что случилось? Что он сделал?» «Он не дал мне носки». «В смысле, не дал носки?» «Они были в райдере. А он не дал». «Прям нет и все?» «Нет носков!» И Эд такой: «Ну что за говно!» С этими словами он прыгает на стол, снимает обувь, свои носки и кидает их мне. Я снимаю обувь, надеваю его носки, встаю и иду на сцену играть рок».

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