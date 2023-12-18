Рок-истории. Вокалист UGLY KID JOE Whitfield Crane: «…и вот Eddie Van Halen снимает обувь, носки и кидает их мне»Блог
Забавная бытовая рок-история от фронтмена UGLY KID JOE Whitfield Crane из времен, когда когда его кумиры VAN HALEN и BON JOVI взяли UKJ в стадионный тур. О фиксации на носочках и гастрольных мечтах. «У BON JOVI была классная женщина по имени Spanky, и она заведовала гардеробом. Поэтому важно было с ней подружиться, чтобы всегда иметь чистую одежку. Это была моя основная миссия.
Ведь о чем ты мечтаешь во время турне — это иметь возможность переодеться в чистую одежду и, главное, чистые носочки. При нормальных условиях в турах есть такая штука как райдер. Ты можешь получить «скиттлз», пиво, хлеб, веганскую еду или вообще что угодно. Но то, что я писал годами в бытовом райдере, что мне правда важно, — носки. Ибо это просто офигенная штука. Как бы херово, мерзко себя ни чувствовал, надеваешь чистые приятные носочки — и жизнь налаживается. Чувствуешь себя почти чистым. Ну, серьезно. Носки — это круто. Я обожаю чистые носки. Как, наверное, и все вокруг. Просто подумайте об этом.
Bon Jovi — просто мегаофигенный чувак. Он нас взял в крутейший тур. Мы играли на огромных стадионах — и боже мой, это было потрясающе. Но в райдере я все равно писал: «носки». И… однажды что-то пошло не так.
Угадайте, чего не оказалось в гримерке. Я не увидел ИХ. И такой: «Бля, чуваки, нет носков». Ну не то чтоб я так я много просил, ну? Это не какая-то экзотическая дичь. Мы просто хотим носки. Ну ладно, я хочу. Остальным более-менее пофиг.
В какой-то момент я всех достал. Как только я в очередной раз заводил шарманку типа «все-таки эти говнюки могли предоставить нам носки…», музыканты начинали орать: «Да завали ты уже со своими носками!» А я продолжал гундеть. Я сходил с ума. Я ныл. Я доставал всех вокруг.
В какой-то момент этого тура мы играли на немецких фестах Rock Am Ring и Rock Im Park, и вся наша упряжка там вместе тусила: VAN HALEN, BON JOVI и прочие… Эдди, его брат, весь народ. В общем, сидим мы в гримерке, я меня все еще клинит на носках. Я продолжаю ныть. Рядом сидит Эдди. У него в руках гитара, он что-то там с ней возится. И такой: «Как дела ребята?» Ну и я…
Принимаюсь, короче, за свою бесконечную тему, от которой уже всех тошнит. Но я, сука, безжалостный! «Сраный, — говорю, Бон Джови». Эдди: «Что случилось? Что он сделал?» «Он не дал мне носки». «В смысле, не дал носки?» «Они были в райдере. А он не дал». «Прям нет и все?» «Нет носков!» И Эд такой: «Ну что за говно!» С этими словами он прыгает на стол, снимает обувь, свои носки и кидает их мне. Я снимаю обувь, надеваю его носки, встаю и иду на сцену играть рок».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 73
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Рок-истории. Вокалист UGLY KID JOE Whitfield Crane: «…и вот Eddie Van Halen снимает обувь, носки и кидает их мне»
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Комментарии
циник:
Великой группу сделал Кавалера, а этот малахольный негр вообще не понятно откуда взялся и как гр. с ни существовала.…
Катерина:
Gerber:
Тварь:
Черный Доктор написал(а):
Они все так устали от него, понимаю, а то, что он и был группой?
господи, да был он группи, был.
оставьте уже покойника в покое.
давай�…
Черный Доктор:
Они все так устали от него, понимаю, а то, что он и был группой?)))…
Саша:
Писюн с глазами:
Alex написал(а):
Without Alexi, Children of Bodom are good for nothing
Ну так их и нет без Лайхо.…
Juris:
__________Merrimack’s name means infinite depth/abyss, taken from a Graham Masterton book, where it refers to a great marine chasm swallowing up every human travelling near its borders, as explained by Perversifier in an interview. https://www.metal-archives.com/bands/Merrimack/7714 ___________Mer…
Андрей:
Зачёт! Даже не знал о их существовании!
Immortal нервно курит!…
Alex:
Писюн с глазами:
Anastasiya написал(а):
DimaCar написал(а):
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Марина:
Ну, группа ещё не скоро распадётся. За это время они могут передумать.…
Anastasiya:
DimaCar написал(а):
Композиционно — сумбур.
Переслушивала сегодня альбом целиком как раз. Кусочками — красиво, гармонично, увлекательно. Все вместе — развалив�…
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