Воспоминания: FUNERAL. «Как группа мы ушли в полное ничто»

Сегодня мог бы отмечать 45-й день рождения Einar Andre Fredriksen, суровый сочный вокал которого можно услышать на дебютнике норвежской группы FUNERAL Tragedies 1995, ставшем одним из самых горестных — и на настоящий момент классических — образчиков похоронного дума. А также на его не менее убедительном последователе: In Fields Of Pestilent Grief 2001-го, доведшем идеи «трагедий» до гробовой тоски чудовищной плотности. Мог бы. Однако Эйнар убил себя в 29. А спустя три года покончил с собой 31-летний гитарист коллектива Christian Loos — тот случай, когда группу, облюбовавшую смерть, трудно обвинить в непоследовательности.

Как выглядело тело Эйнара в начале нулевых, можно увидеть на обложке единственного альбома ABYSSIC HATE Suicidal Emotions. Мог ли такой человек добраться в уме и памяти до 45? Я не знаю. Но определенно, с ним и Кристианом FUNERAL был искреннее. Страшнее. Там все происходило по-настоящему — и если депрессивная Тьма ухмылялась из каждой строчки их песен, то, будьте уверены, мужики уже с ней были на «ты».

Weep like the night-clad sky

a crumbled leaf in dirt I lie

For slumbers sweet embrace I try

and in my dream that I may die…

«The Stings I Carry»

На doom-metal.com я нашла последнее интервью Эйнара, за пару месяцев до смерти, — и звучал он тогда, кажется, довольно миролюбиво. Хотя и несчастно.

«После записи и выпуска Tragedies в 95-м мы столкнулись с серьезными проблемами. Лейбл, с которым мы сотрудничали (Arctic Serenades — прим.авт.), решил всех кинуть, а его менеджер Torodd Fuglesteg сбежал в Шотландию, оставив нас ни с чем. С тогдашней нашей вокалисткой, Torill Snyen, стало трудно работать, и ее пришлось выгнать аккурат перед поездкой в Англию на запись второго альбома. В 96 году. Это стало настоящим проклятьем: мы никак не могли найти певицу с подходящим тембром, вокальными данными и отношением. В течение года мы прослушали 18 девушек, и лишь в конце 97-го нашли более-менее подходящую кандидатуру. (Торилл, к слову, поет до сих пор, но к тяжелой музыке отношения не имеет: вот ее профиль — прим.авт.)

Так появилось на свет демо с пятью из десяти треков, записанных в Англии, названное To Mourn Is A Virtue. (В 2011-м будет издана полноформатная ремастированная версия треков тех лет — с весьма посредственным результатом — прим.авт.) Мы вложили в его создание массу сил, надеялись получить хорошие отзывы и, как результат, новый контракт. Надеялись, что использование студийного оборудования, на котором писались дум-метал любимцы публики, приведет к должному результату (хотя бы в плане звука) и привлечет внимание, поэтому заключили сделку с MY DYING BRIDE и отправились в их студию Academy, незадолго до того, как там же появились на свет Like Gods Of The Sun. Мы работали с продюсерами MDB, ANATHEMA, PARADISE LOST, CRADLE OF FILTH, но подняться с днища, на котором мы находились, это не помогло. Да, демо получило хорошие отзывы, но ни один лейбл не заинтересовался группой, потому как на взлете был блэк-метал. Ну или, во всяком случае, так нам сказали.

По итогу как группа мы ушли в полное ничто. До этого в нас теплился огонек — достаточный для того, чтобы хотя б сочинять музыку, — однако бесконечная череда неудач залила его пламя. Никто не видел смысла продолжать — мы долгие годы бились головой о кирпичную стену, не получая при этом и половины внимания, что доставалось норвежским коллегам, пришедшим следом, к примеру, THEATRE OF TRAGEDY. А затем стена обрушилась, добивая то, что осталось от нашего вдохновения.

Thomas Angell (гитарист, основатель команды — прим.авт.) заболел раком. Christian Loos просто сдался, подсел на выпивку. Трудно все это!

Безусловно, каждый из нас по-прежнему создавал музыку, но репетиции, если и бывали, то редко, а концерты игрались максимум раз в год.

Со временем я научился играть на гитаре и, вместе с Андерсом (Anders Eek, барабанщик и единственный на сегодняшний день оригинальный участник группы, также концертный драммер CLOUDS — прим.авт.), мы старались создать из материала, который каждый сочинял в индивидуальном порядке, нечто, напоминающее старый FUNERAL. В 99-м мы снова отправились в студию, оставив в прошлом наработки из Academy.

Новый стафф продемонстрировал другой, злой и жесткий облик FUNERAL. Мы были преданы, растоптаны, оставлены умирать. Но, елки-палки, группа, которая называется ПОХОРОНЫ, и так мертвее всех, вместе взятых, и убить нас еще сильнее уже не удастся! Отчаяние вымело пепел из черных душ, и мы снова сделали этого. Записались. Не для того уже, чтобы кого-то порадовать, а, скорей, испугать всех, кого можно, — беспощадными треками, исполненными слепой ярости. Демо 99-го было иронически названо The Passion Play, в честь всех неурядиц, что нам достались.

После него мы получили контракт на итальянском лейбле Nocturnal Music и продолжили студийную работу, пока не набралось 10 треков. Хотя злоключения на том не закончились. Следующие два года мы провели в финансовых спорах с лейблом, в проблемах со студией и артворком, который мы хотели получить для In Fields Of Pestilent Grief. Но наконец альбом был издан. И вот, мы приехали к дню сегодняшнему».

….

А я, кажется, знаю, что зазвучит этой ночью…