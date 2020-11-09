Рок-истории. Tommy Lee: «Внезапно Никки запрыгивает на кровать, снимает штаны — и кладет яйца аккурат на подбородок Слэша!»Блог
Еще одна пьяная рок-история из далекого прошлого. 1987 год, совместные гастроли MOTLEY CRUE и GUNS N’ROSES (точнее, «ганзы» на суппорте). В один из вечеров музыканты в баре решают посоревноваться два на два: кто кого перепьет. Slash и Duff McKagan против Tommy Lee и Nikki Sixx.
Рассказывает Tommy Lee (хотя после откровений про литры водки не факт, что ему можно верить).
«Итак, мы приняли вызов, сидим в баре, опрокидываем шоты один за другим — и в какой-то момент становится очевидно, что Слэш плавно уходит в говно. Сидит такой за стойкой, и вдруг начинает блевать — прямо на пол между ним и Даффом.
Ну, поблевал. Говорит, «Ок, я в порядке, возвращаюсь в строй».
И мы снова бухаем. Пьем, пьем, пьем. Еще примерно миллион шотов. Ну и в конце концов Слэш все-таки сдается и падает лбом о стол. Мы такие: «Окэй, грандиозно».
Взяли мы с Никки его и потащили в номер отеля. Спасибо, что ключи держал в кармане — не пришлось долго искать. В общем, отперли дверь, положили на спину на кровать. Ну и, конечно, побежали к себе за фотиками «Polaroid» — запечатлеть исход битвы.
..Внезапно Никки запрыгивает на кровать, снимает штаны — и кладет яйца аккурат на подбородок Слэша! А я фоткаю композицию.
На следующий день пришел начальник службы охраны и выдал нашему другу новый ламинированный пропуск — с картинкой, на которой на подбородке покоятся яйца!!! Также мы, кажется, сделали постеры и расклеили их где могли. Чисто ради того, чтобы проучить — и оставить науку на будущее: не стоит пытаться нас перепить!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 90
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Рок-истории. Tommy Lee: «Внезапно Никки запрыгивает на кровать, снимает штаны — и кладет яйца аккурат на подбородок Слэша!»
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