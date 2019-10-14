Eddie Van Halen лечит рак горла

Не так давно, анонсируя сольные концерты 2020-го, вокалист VAN HALEN David Lee Roth сказал, что группе, похоже, конец. Он не стал вдаваться в детали, однако слухи не медлят: судя по всему, к Эдди Ван Халену вернулся рак горла, и музыкант проходит очередной курс лечения. Невероятная напасть: то Дикинсон, то Мастейн… что творится?

Если фронтмен IRON MAIDEN в свое время говорил о возможных интимных причинах болезни, Эдди, коему впервые поставили диагноз «рак горла» в 2000 году, обвинял в этом медиаторы из меди и латуни, которые он держал во рту во время концертов. «Кроме того, я практически живу в звукозаписывающей студии, которая буквально наполнена электромагнитной энергией. Несмотря на то, что я много курил, принимал кучу наркоты и всего прочего, легкие мои чисты. Так что… не знаю. Доктора говорят, моя теория вероятна».

Тогда, более пятнадцати лет назад, музыканту удалили треть языка — и рак вроде как отступил. Но, видно, не до конца. В течение последних пяти лет музыкант проходил периодические курсы радиотерапии в Гремании… а сейчас перешел к более серьезным мероприятиям. Удачи ему! И здоровья. Всем.