Метал-истории. Tony Iommi вспоминает, как едва не убили Bill Ward

Хороший тамада, и конкурсы интересные! — хочется воскликнуть, слушая легенды мастодонтов рок-музыки. И если METALLICA просто шалили, снабжая стриптизерами шоу QUEENSRŸCHE, то за кулисами BLACK SABBATH шутки доходили почти до убийства.

«История о золотом мальчике случилась в Лос-Анджелесе. Мы записывали альбом Vol. IV и сняли дом миллионера Джона Дюпона, владельца продукции Du Pont — ну, знаете, краски, зажигалки и прочий хлам. Но дом был крутой. Огромный такой пышный зал, что, едва войдя, мы сразу решили: альбом будем писать здесь. Возле бассейна поставили аппарат, а затем отправились исследовать гараж. Вот там и обнаружили целый склад красок, лака, спреев и вот этого вот всего.

Однажды ночью Bill Ward страшно нарезался. Он был такой бухущий, что, придя домой, не смог найти своих вещей, чтобы переодеться. Поэтому просто разделся — и кому-то тут же пришла в голову идиотская мысль, что надо б покрасить его золотым.

Поэтому мы тут же достали баллончики со спреем и покрасили все его тело в золото. А потом взяли прозрачный лак и нанесли сверху. аккуратным блестящим слоем. Он поначалу ржал. А потом внезапно начал блевать.

Ему стало невероятно херово. Пришлось вызывать скорую. «Что случилось?» «Парню плохо. Его покрасили золотой краской!» «Что?» «Он страшно блюет».

Врачи быстро приехали — и наорали на нас. «Идиоты, вы могли убить человека!» Потом ему что-то вкололи и заставили нас все отмывать. Так мы снова вернулись в гараж и нашли растворитель. Начали втирать его в Билла, и он весь чудовищно покраснел. Стал примерно свекольного цвета. То был безумный вечер. Конечно, когда веселишься, не очень-то думаешь о последствиях. А ведь это правда могло кончиться плохо».

«Да, а еще была история, как мы его подожгли. Причем специально. Как-то на вечеринке мы с Биллом попробовали занятную штуку типа «холодное пламя»: берешь немного алкоголя, наносишь на смоченную водой кожу, и он быстро эффектно сгорает.

В 1980 году мы начали работать с продюсером Martin Birch, на записи Heaven And Hell, и его немного пугала «саббатовская» репутация. Так что мы решили усилить эффект. Подхожу я в студии, значит, к Биллу и говорю: «А давай я тебя подожгу». Он такой: «Не, чуть позже, я пока занят». Потом наконец отстроил свои барабаны и согласился.

И взял две бутылки спирта и вылил на Билла. А потом, когда вошел Мартин, поджег. Увы, жидкости оказалось слишком много: она успела пропитать всю его одежду, и наш барабанщик воспламенился, как факел.

В общем, ни про какое «чуть-чуть и потухнет» речи не шло. Огонь сжег одежду, штаны, обжег ноги, так что пришлось срочно ехать в больницу. Билл получил ожоги третьей степени.

И да, когда он, охваченный пламенем, упал и стал кататься по полу, я все еще думал, что это часть розыгрыша, так что продолжал подливать спирт. Хорошо еще, все закончилось благополучно. Хотя шрамы от ожогов остались. Помню, мне еще звонила мать Билла и обзывала подоноком. Сказала, что ему могли отрезать ногу. В общем… приколы с поджиганием мы больше не повторяли».