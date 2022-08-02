Amorphis new album Halo
02.08.2022

Лучшим альбомом первого полугодия 2022 становится…

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Halo AMORPHIS! Довольно долго на первом месте голосовалки значился SEPTICFLESH Modern Primitive, но в конце концов финны отыграли — хотя как по мне, то и те, и другие выпустили среднестатистические и стопроцентно предсказуемые релизы. Но, очевидно, тем и ценные.

Такая же проблема с KREATOR, в какой-то момент подсевшими на гладенький качево-хитовый ура-рок (то есть трэш-метал) с боевитыми припевами-лозунгами, и если б не «Midnight Sun», Hate Über Alles вообще ничем не выдает свою «новость» рядом с парой предшественников.

Зато Sakis Tolis Among The Fires Of Hell — полностью да, восхитительный сольник, можно переслушивать бесконечно под любое настроение.

RAMMSTEIN Zeit — старые немецкие провокаторы уже не могут сходу взять топы в чартах (и не только здесь), однако все еще способны на крепкие релизы и феерические живые выступления. Кто побывал на их туровых точках — зависть!

Вообще, первое полугодие, богатое на херовые новости, музыкально оказалось вполне продуктивным: тут и мощно воскресшие DARK FUNERAL с LORD BELIAL; грандиозные IMMOLATION и DECAPITATED; WATAIN, ZEAL & ARDOR, MESHUGGAH, ABBATH, DEATHSPELL OMEGA… Из личных предпочтений я б, конечно, поставила повыше в рейтинге BLUT AUS NORD, CULT OF LUNA, SAOR и ORIGIN. А еще новый CROWBAR гораздо лучше, чем его оценили.

Спасибо всем, кто принял участие и делился своими предпочтениями в комментариях! В конце года обсудим полугодие номер два.

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2 комментария

  • Green написал(а):

    Полностью согласен с тем что ничего прям сверх ВАУ нет в альбомах занявшие первое и второе место, куда интереснее те кто за четвёрочку «заполз». Вот интересно узнать мнение тех кто за тех же AMORPHIS голосовал, что они там прям такого интересного для себя услышали? А так да, каждый со своим мнением и вкусом что хорошо!

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  • Ad Noctum написал(а):

    Green написал(а):
    Вот интересно узнать мнение тех кто за тех же AMORPHIS голосовал, что они там прям такого интересного для себя услышали?

    У нас с друзьями есть такая традиция — что бы ни случилось и не записалось, выводить на первое место очередной альбом Аморфис, Дарк Транквилити и Парадайс Лост. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif
    Поэтому, хоть я и не Арестович, но пророчу хотя бы в тройку второго полугодия дебютник проекта Стрёмблада и Станне.
    Что до «что услышали», то куда как интересно понять ход мыслей голосующих за очередное поделиё раммштайн. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

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