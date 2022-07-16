Голосуем! Лучший альбом первой половины 2022 года

16.07.2022
Голосуем! Лучший альбом первой половины 2022 годаБлог
Итак, наконец-то голосование! На выбор — подборка альбомов, вышедших в первой половине 2022 года; в комментариях можно оставлять свои рекомендации: как обычно, набравшие наибольшее количество «плюсов» будут включены в общий чарт.
Голосование продлится до 31 июля включительно. И не забудьте поделиться в комментариях своими музыкальными находками за январь-июнь.
**Можно выбрать семь релизов.
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Автор: Anastasiya Количество просмотров: 119
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Sakis Tolis
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