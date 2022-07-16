Голосуем! Лучший альбом первой половины 2022 года

Итак, наконец-то голосование! На выбор — подборка альбомов, вышедших в первой половине 2022 года; в комментариях можно оставлять свои рекомендации: как обычно, набравшие наибольшее количество «плюсов» будут включены в общий чарт.

Голосование продлится до 31 июля включительно. И не забудьте поделиться в комментариях своими музыкальными находками за январь-июнь.

**Можно выбрать семь релизов.

Лучший тяжелый альбом первой половины 2022 года Abbath «Dread Reaver»

Agathodaimon «The Seven»

Alestorm «Seventh Rum Of A Seventh Rum»

Amorphis «Halo»

Animals As Leaders «Parrhesia»

Axel Rudi Pell «Lost XXIII»

Battle Beast «Circus Of Doom»

Blut Aus Nord «Disharmonium - Undreamable Abysses»

Cave In «Heavy Pendulum»

Celeste «Assassine(s)»

Corpsegrinder «Corpsegrinder»

Crematory «Inglorious Darkness»

Crowbar «Zero And Below»

Cult Of Luna «The Long Road North»

Dark Funeral «We Are The Apocalypse»

Deathspell Omega «The Long Defeat»

Decapitated «Cancer Culture»

Destruction «Diabolical»

Die Apokalyptischen Reiter «Wilde Kinder»

Evergrey «A Heartless Portrait (The Orphean Testament)»

Evil Invaders «Shattering Reflection»

Fit For An Autopsy «Oh What The Future Holds»

Ghost «Impera»

Gwar «The New Dark Ages»

Halestorm «Back From The Dead»

HammerFall «Hammer Of Dawn»

Ibaraki «Rashomon»

Immolation «Acts Of God»

Khold «Svartsyn»

Korn «Requiem»

Kreator «Hate Über Alles»

Lord Belial «Rapture»

Meshuggah «Immutable»

Misery Index «Complete Control»

Mystic Circle «Mystic Circle»

Månegarm «Ynglingaättens Öde»

Origin «Chaosmos»

Rammstein «Zeit»

Sabaton «The War To End All Wars»

Sadist «Firescorched»

Saor «Origins»

Septicflesh «Modern Primitive»

Shape Of Despair «Return To The Void»

Skull Fist «Paid In Full»

Star One «Revel In Time»

Udo Dirkschneider «My Way»

Voivod «Synchro Anarchy»

Watain «The Agony & Ecstasy Of Watain»

White Ward «False Light»

Wiegedood «There's Always Blood At The End Of The Road»

Zeal & Ardor «Zeal & Ardor» результаты

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