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03.01.2023

Голосуем! Лучший альбом второй половины 2022 года

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Продолжаем подводить итоги 2022, и вот обычная полугодовая голосовалка: какие альбомы, выходившие в период с июля по декабрь, понравились больше всего? (Итоги первого полугодия можно освежить здесь.) В комментариях можно оставлять свои рекомендации: релизы, набравшие наибольшее количество «плюсов», будут включены в общий чарт.

Голосование продлится до 15 января включительно.

**Можно выбрать восемь релизов.

Лучший тяжелый альбом второй половины 2022 года

результаты

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9 комментариев

  • Другой Александр написал(а):

    Ville Laihiala & Saattajat — Ei Meillä Ole Kuin Loisemme

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  • Мимо Крокодил написал(а):

    Hate Forest «Innermost»

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  • Писюн с глазами написал(а):

    Ultar — At the Gates of Dusk

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  • Tular написал(а):

    In The Woods, Destroyer 666, Autopsy, Devin Townsend

    А также Conan — Evidence of Immortality

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  • Дед Аким написал(а):

    Шикарный сборник для голосования Настя составила, единственное проголосовал бы не за 8, а за 25 групп из списка, но для того и голосование, чтобы выбирать лучших. Мне кажется Настя максимаистка, такие люди требоватклтны к другим, зато они не умеют делать плохо. Порядочность, благородность, честность, такие люди в беде не бросают, к сожалению в 20 лет такого не понимаешь, понимаешь когда становится поздноhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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  • atr написал(а):

    Не из списка:
    Electric Callboy «Tekkno» + (раз уж тут Architects есть)
    An Abstract Illusion «Woe» (так до сих пор за 3 месяца создания способен удивить)
    Sumerlands «Dreamkiller» (неплохой хэви, пусть и не первичный по своей сути, понятное дело)
    зы. альбомы из списка слушал 0 или 1 раз, некоторые 0.5, некотоые 0.7.

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  • ratfred написал(а):

    dead cross топчик, и, как не странно кавалеры зашли )))

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  • Egor написал(а):

    А как же Parkway Drive? Попса, но хитовей ничего не было за год.

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  • Дядя Вова написал(а):

    Крюкокрест «Ауфидерзейн».
    После этого альбома жанр blackened punk можно закрывать в принципе. Этот альбом — его альфа и омега.

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