Голосуем! Лучший альбом второй половины 2022 года

Продолжаем подводить итоги 2022, и вот обычная полугодовая голосовалка: какие альбомы, выходившие в период с июля по декабрь, понравились больше всего? (Итоги первого полугодия можно освежить здесь.) В комментариях можно оставлять свои рекомендации: релизы, набравшие наибольшее количество «плюсов», будут включены в общий чарт.

Голосование продлится до 15 января включительно.

**Можно выбрать восемь релизов.

Лучший тяжелый альбом второй половины 2022 года Amon Amarth «The Great Heathen Army»

Arch Enemy «Deceivers»

Architects «The Classic Symptoms Of A Broken Spirit»

Autopsy «Morbidity Triumphant»

Avantasia «A Paranormal Evening With The Moonflower Society»

Avatarium «Death, Where Is Your Sting»

Behemoth «Opvs Contra Natvram»

Belphegor «The Devils»

Blind Guardian «The God Machine»

Bloodbath «Survival Of The Sickest»

Candlemass «Sweet Evil Sun»

Chelsea Grin «Suffer In Hell»

ColdWorld «Isolation»

Crippled Black Phoenix «Banefyre»

Darkthrone «Astral Fortress»

Dead Cross «II»

Defleshed «Grind Over Matter»

Deströyer 666 «Never Surrender»

Devin Townsend «Lightwork»

Disturbed «Divisive»

Drowning Pool «Strike A Nerve»

Exhumed «To The Dead»

Fallujah «Empyrean»

Five Finger Death Punch «Afterlife»

Heilung «Drif»

Gaerea «Mirage»

Goatwhore «Angels Hung From The Arches Of Heaven»

Grave Digger «Symbol Of Eternity»

Imperial Triumphant «Spirit Of Ecstasy»

In The Woods... «Diversum»

Inhuman Condition «Fearsick»

Kampfar «Til Klovers Takt»

Karl Sanders «Saurian Apocalypse»

Krisiun «Mortem Solis»

Lacrimas Profundere «How To Shroud Yourself With Night»

Lamb Of God «Omens»

Lost Society «If The Sky Came Down»

Machine Head «Of Kingdom And Crown»

Megadeth «The Sick, The Dying... And The Dead!»

Misanthrope «Les Déclinistes»

Monolithe «Kosmodrom»

Municipal Waste «Electrified Brain»

Nordjevel «Gnavhòl»

Norma Jean «Deathrattle Sing For Me»

Oceans Of Slumber «Starlight And Ash»

Ozzy Osbourne «Patient Number 9»

Panzerfaust «The Suns Of Perdition - Chapter III: The Astral Drain»

Protector «Excessive Outburst Of Depravity»

Psycroptic «Divine Council»

Queensrÿche «Digital Noise Alliance»

Revocation «Netherheaven»

Russian Circles «Gnosis»

Satanic Warmaster «Aamongandr»

Sceptiс «Nailed To Ignorance»

Sigh «Shiki»

Slipknot «The End, So Far»

Soilwork «Övergivenheten»

Soulfly «Totem»

Stratovarius «Survive»

Strigoi «Viscera»

Tankard «Pavlov’s Dawgs»

The Halo Effect «Days Of The Lost»

The Hu «Rumble Of Thunder»

Therion «Leviathan II»

Venom Inc. «There's Only Black»

Witchery «Nightside»

Wolfheart «King Of The North»

Woods Of Desolation «The Falling Tide» результаты

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