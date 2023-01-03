Голосуем! Лучший альбом второй половины 2022 годаБлог
Продолжаем подводить итоги 2022, и вот обычная полугодовая голосовалка: какие альбомы, выходившие в период с июля по декабрь, понравились больше всего? (Итоги первого полугодия можно освежить здесь.) В комментариях можно оставлять свои рекомендации: релизы, набравшие наибольшее количество «плюсов», будут включены в общий чарт.
Голосование продлится до 15 января включительно.
**Можно выбрать восемь релизов.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 450
Читайте также:
- Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2022-м
- Лучшим альбомом первого полугодия 2022 становится…
- Голосуем! Лучший альбом первой половины 2022 года
- Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2021-м
- Лучшим альбомом второго полугодия 2021 становится…
- Голосуем! Лучший альбом второй половины 2021 года
- Музыкальные итоги 2021 года: новогоднее видеоинтервью с Яном Женчаком
- Лучшие альбомы 2021 года по версии уважаемых рок-изданий
- И лучшим альбомом первого полугодия 2021 становится…
- Голосуем! Лучший альбом первой половины 2021 года
9 комментариев
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Голосуем! Лучший альбом второй половины 2022 года
-
С наступающим 2023-м!
-
Видеоинтервью с 1914: «В Украине нет ни одного поколения, которое бы не пострадало от России»
-
Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2022-м
-
Стоит послушать. HANGMAN’S CHAIR «A Loner»
-
Битва дедов: VENOM против VENOM INC
-
MANOWAR готовят новый альбом. «У нас невероятный новый гитарист, очень знаменитый человек»
-
Организуется экскурсионный тур по блэк-метал достопримечательностям Осло
-
Ян Женчак пробуется на роль вокалиста EQUILIBRIUM
-
Татьяна Шмайлюк, JINJER: «Иногда женщинам нужно сделать первый шаг, чтобы получить то, чего мы хотим»
Комментарии
insane_clown:
Алекс написал(а):
Зачем лезть в чужое государство — тут недавно Меркель и Олланд признали, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы дать Украине …
Алекс:
Дед Аким написал(а):
Алекс написал(а):
Дед Аким написал(а):
Тварь написал(а):
фанатам секты «сво» эту самую сво, действительно, проигрывать нельзя. их же линчуют…
Алекс:
Тварь написал(а):
…да мне …поляку …насрать на вас, на русичей.
это вы, русские утырки, раскулачили мою польскую семью и принудительно переселили в сибирь. вы …
Дядя Вова:
Крюкокрест «Ауфидерзейн».
После этого альбома жанр blackened punk можно закрывать в принципе. Этот альбом — его альфа и омега.…
Egor:
А как же Parkway Drive? Попса, но хитовей ничего не было за год.…
ratfred:
Laaz Rockit:
atr:
Не из списка:
Electric Callboy «Tekkno» + (раз уж тут Architects есть)
An Abstract Illusion «Woe» (так до сих пор за 3 месяца создания способен удивить)
Sumerlands «Dreamkiller» (неплохой хэви, пусть и не перв…
Дед Аким:
Алекс написал(а):
Дед Аким написал(а):
Тварь написал(а):
фанатам секты «сво» эту самую сво, действительно, проигрывать нельзя. их же линчуют. такие же адепты той…
Тварь:
…да мне …поляку …насрать на вас, на русичей.
это вы, русские утырки, раскулачили мою польскую семью и принудительно переселили в сибирь. вы таки правда считаете, ч…
Дед Аким:
Шикарный сборник для голосования Настя составила, единственное проголосовал бы не за 8, а за 25 групп из списка, но для того и голосование, чтобы выбирать лучших. Мне …
Алекс:
Дед Аким написал(а):
Тварь написал(а):
фанатам секты «сво» эту самую сво, действительно, проигрывать нельзя. их же линчуют. такие же адепты той же секты и линчую…
Денис:
Читатель Hitkiller написал(а):
Спасибо за итервью. Что хотелось бы добавить…
А, да здравствует всеобщая дероссиянизация, смерть всем свинособачьим нищебродским …
Ville Laihiala & Saattajat — Ei Meillä Ole Kuin Loisemme
Hate Forest «Innermost»
Ultar — At the Gates of Dusk
In The Woods, Destroyer 666, Autopsy, Devin Townsend
А также Conan — Evidence of Immortality
Шикарный сборник для голосования Настя составила, единственное проголосовал бы не за 8, а за 25 групп из списка, но для того и голосование, чтобы выбирать лучших. Мне кажется Настя максимаистка, такие люди требоватклтны к другим, зато они не умеют делать плохо. Порядочность, благородность, честность, такие люди в беде не бросают, к сожалению в 20 лет такого не понимаешь, понимаешь когда становится поздно
Не из списка:
Electric Callboy «Tekkno» + (раз уж тут Architects есть)
An Abstract Illusion «Woe» (так до сих пор за 3 месяца создания способен удивить)
Sumerlands «Dreamkiller» (неплохой хэви, пусть и не первичный по своей сути, понятное дело)
зы. альбомы из списка слушал 0 или 1 раз, некоторые 0.5, некотоые 0.7.
dead cross топчик, и, как не странно кавалеры зашли )))
А как же Parkway Drive? Попса, но хитовей ничего не было за год.
Крюкокрест «Ауфидерзейн».
После этого альбома жанр blackened punk можно закрывать в принципе. Этот альбом — его альфа и омега.