Рок-цитата. Rob Zombie: «Ни один рокер не уходил со сцены по своей воле. Они просто умирали!»

Rob Zombie в этом году занят хоррор-кинематографией: закончена работа над третьей частью эпопеи о Докторе Сатане и задорном семействе Файрфлай — после «Дома 1000 трупов» (2003) и «Изгнанных дьяволом» (2005) грядут «Трое из Ада», в составе которых, помимо прочего, появится Дэнни Трехо. Ну а пока фанаты скрежещут зубами и косточками в ожидании сиквела, Робушка размышляет о судьбах рок-сцены. Как и многие, не веря в то, что SLAYER уйдут с нее не вперед ногами.

«Пару дней назад на Rock And Roll Hall Of Fame я пересекся с Элисом Купером, и он бодрячком. В свои 70 вовсе не думает о пенсии. Святые угодники, еще не откинулся даже Джерри Ли Льюис! В общем, скажу вам так: ни один рокер не уходил со сцены по своей воле. Они просто умирали! Поэтому когда говорят, мол, SLAYER собираются завершить карьеру, не верю этому ни разу! Да ни за что!

Полагаю, они просто хотят отправиться по домам и пожить нормальной жизнью. А потом пройдет два года, от этой жизни у мужиков поедет кукушка, и они снова побегут по турам. А все потому что мы для этого созданы. Мы ненормальные, больные, нам это надо. Не знаю, почему. Так вот и сам даже не думаю заканчивать. Буду тащить лямку, пока смогу физически, и пока мои концерты будут проходить на достойном уровне».

..Ну а если кто-то все-таки собирается на SLAYER и имеет на руках лишие бабки, обратите внимание на VIP-предложения. Долларов этак за 500.