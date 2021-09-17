Jeff Walker, CARCASS: «Наша манера настраивать гитары привела к появлению ряда чудовищных эффектов, типа ню-метала»Блог
Сегодня официально выходит альбом CARCASS Torn Arteries и, полагаю, это отличное начало отличной пятницы! По ощущению от прослушивания, музыканты с опытом «каркассников» могли сочинить эти песни, в которых хирургически ловко переставляются фишки, риффы и соло разных лет (ну не прям такие же, конечно, но скажем так, сильно аналогичные), примерно за пару недель — но чего б тогда фанаты, нервно теребя учебники анатомии, ждали целых восемь лет?
А еще недавно Jeff Walker внезапно взял на себя ответственность за появление ню-метала. «Насколько я понимаю, мы придумали опускать гитарный строй до «B» и показали эту тему метал-сцене. Возможно, конечно, кто-то делал такую настройку и раньше… но я таковых не знаю. Однако все это привело к появлению ряда чудовищных эффектов, типа ню-метала.
В некотором смысле мы отвечаем за изобретение данного стиля. Все эти группы работали с Ross Robinson, а Росс был фанатом CARCASS. Он даже украл Symphonies Of Sickness из офиса Tower Records в Лос-Анджелесе, когда вышел альбом. Так вот многие из «его» коллективов опустили строй до «B» — хотя и не отдавали себе отчет, почему они это делают».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 51
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