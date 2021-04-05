Nick Barker drummer
05.04.2021

Мнение. Nick Barker: «В сегодняшнем дэз-метале нет ни души, ни художественной ценности»

Блог

Небезызвестный метал-барабанщик Nick Barker и его новая группа BORSTAL на днях выпустили мини-альбом At Her Majesty’s Pleasure — как признался сам Ник, он всю жизнь мечтал играть хардкор или панк, и вот наконец удалось! Ну а метал… да кому он нужен, этот метал?

«Мне кажется, экстремальная сцена как-то выцвела, особенно death metal, — отметил музыкант в интервью, — настал тот момент, когда все стали звучать одинаково. Скажем, тридцать лет назад все строилось вокруг риффов. А сейчас важнее всего, сколько ударов в минуту ты способен произвести. Нет больше риффов, осталась механическая молотиловка.

И мне действительно жаль, что такое случилось с дэзом. Как олдскулер, я считаю, лучшее, что принес этот жанр — Altars Of Madness MORBID ANGEL, Slowly We Rot OBITUARY, альбомы POSSESSED, DEATH, это вот все. Команды в прошлом старались писать риффы. А сегодня… ничего. Ни души, ни художественной ценности. Просто дэз-метал. И все.

Плюс, мне кажется, где-то еще сработал поколенческий вопрос. Люди сегодня не хотят платить за музыку, всего ожидают задаром. Таким образом, искусство теряет ценность, а музыканты, помимо денег, не получают также долю уважения, которую заслужили. И внимания. Слишком короток интерес к тому или иному релизу. Хотя… не сказал бы, что я сильно слежу за происходящим на метал-сцене.

Тем не менее, уверен в одном: достойные — выдержат; о всех прочих забудут».

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2 комментария

  • Кирилл Юрич написал(а):

    Ну,если честно,то и в нынешнем проекте Баркера ,если судить по синглу,тоже не особо много художественной ценности. Стандартная музыка ,какую уже переиграли множество раз. Метал музыка ему лучше удавалась.

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  • Ветошь написал(а):

    По мне так сейчас самое сложное — уследить, что вообще появляется. Миллионы групп http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif И попробуй сразу понять, кого слушать. Раньше музыка больше ценилась, потому что выбирать надо было из сотни, а не сотни тысяч.

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