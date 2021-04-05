Мнение. Nick Barker: «В сегодняшнем дэз-метале нет ни души, ни художественной ценности»Блог
Небезызвестный метал-барабанщик Nick Barker и его новая группа BORSTAL на днях выпустили мини-альбом At Her Majesty’s Pleasure — как признался сам Ник, он всю жизнь мечтал играть хардкор или панк, и вот наконец удалось! Ну а метал… да кому он нужен, этот метал?
«Мне кажется, экстремальная сцена как-то выцвела, особенно death metal, — отметил музыкант в интервью, — настал тот момент, когда все стали звучать одинаково. Скажем, тридцать лет назад все строилось вокруг риффов. А сейчас важнее всего, сколько ударов в минуту ты способен произвести. Нет больше риффов, осталась механическая молотиловка.
И мне действительно жаль, что такое случилось с дэзом. Как олдскулер, я считаю, лучшее, что принес этот жанр — Altars Of Madness MORBID ANGEL, Slowly We Rot OBITUARY, альбомы POSSESSED, DEATH, это вот все. Команды в прошлом старались писать риффы. А сегодня… ничего. Ни души, ни художественной ценности. Просто дэз-метал. И все.
Плюс, мне кажется, где-то еще сработал поколенческий вопрос. Люди сегодня не хотят платить за музыку, всего ожидают задаром. Таким образом, искусство теряет ценность, а музыканты, помимо денег, не получают также долю уважения, которую заслужили. И внимания. Слишком короток интерес к тому или иному релизу. Хотя… не сказал бы, что я сильно слежу за происходящим на метал-сцене.
Тем не менее, уверен в одном: достойные — выдержат; о всех прочих забудут».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 543
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Мнение. Nick Barker: «В сегодняшнем дэз-метале нет ни души, ни художественной ценности»
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Ну,если честно,то и в нынешнем проекте Баркера ,если судить по синглу,тоже не особо много художественной ценности. Стандартная музыка ,какую уже переиграли множество раз. Метал музыка ему лучше удавалась.
По мне так сейчас самое сложное — уследить, что вообще появляется. Миллионы групп И попробуй сразу понять, кого слушать. Раньше музыка больше ценилась, потому что выбирать надо было из сотни, а не сотни тысяч.