Рок-цитаты от Lemmy: «Есть тонкая грань между тем, кто много пьет, и алкашом»

Ровно сорок лет назад был выпущен пятый альбом MOTORHEAD Iron Fist — и, мне кажется, это гораздо более приятный повод погудеть на выходных, нежели пасха. Особенно в сопровождении очередной алко-мудрости от Лемми.

Вокалист SABATON Joakim Broden в недавнем интервью вспоминал: «Впервые мы встретились на фесте Sweden Rock в 2003 или 2005 году. Я стоял в баре за сценой и увидел, как Лемми идет, чтобы что-нибудь себе заказать. И я знал, что он любит виски Maker’s Mark. То есть, конечно, все в курсе, что обычно он пьет Jack Daniel’s, но котирует и Maker’s Mark. Так что взял ему двойную порцию.

Официант подал Лемми напиток и показал на меня — типа, привет от того парня. Так, Лемми ко мне подошел и мы немного поговорили. А потом он преподал мне урок, как быть артистом. Как себя вести. Например, всегда быть дружелюбным и вежливым по отношению к людям, даже если их не знаешь.

Мы немного постояли, попивая вискарик.

В какой-то момент я говорю: «Вообще, не обязательно стоять здесь и тусить со мною все время». А Лемми в ответ: «Да нет, все нормально. Ты купил мне клевый виски. И мне тут неплохо». «Правда?» — спрашиваю. И он, как истинный джентльмен, отвечает: «Ну, я могу провести с тобой время, необходимое, чтобы выпить вискарик, что ты мне купил. Или сказать нет». «А что, если б я, например, угостил тебя, но при этом оказался полным говнюком?» «Что ж… в таких случаях я умею пить очень быстро!»

На вопросы, не слишком ли много Килмистер пьет, он обычно отвечал так: «Есть тонкая грань между тем, кто много пьет, и алкашом. Как, например, еле уловимая разница между рыбаком и чуваком, который, как мудак, стоит с удочкой на берегу. Заключается она в том, знаешь ты, что делаешь, или нет. Если ты пьешь алкоголь, но не отдаешь себе отчета, что как, то становишься унылым ужасным бухарем.

Ежели все делать по уму и знать, на чем остановиться, то тебя будут любить, ты войдешь в легенды как потрясающий забавный чел. Что гораздо лучше, чем прославиться, как парень, который напился и обосрался, лежа в ванной».

Аминь!

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