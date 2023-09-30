Цитата. Erik Turner, WARRANT: «Мы вообще по-другому себя вели в 80-х по сравнению с нынешними рокерами: угорали нон-стопом»

Erik Turner, 59-летний гитарист старой глэм-группы WARRANT, высказал характерное для рок-олдырей мнение: время буйных рок-н-ролльщиков, мол, ушло, мир стал преснее по сравнению с тем, что ребята с завивками наблюдали, творили и прилюдно позволяли себе в 80-х.

«Я довольно давно заметил, что отношение молодых музыкантов, сама атмосфера за сценой другая. Помню, пошел посмотреть концерт наших друзей. Не буду называть имя группы, скажу только, что они были дичайше популярны в начале нулевых. После шоу я отправился к ним в гримерку, потом тусить в тур-автобус. И что? Они там просто сидят, попивая содовую, скромно покуривая косячки и играясь в видео-игры. Это люди, которым в ту пору было чуть за двадцать! Я такой типа… че за дела? Мы вообще по-другому себя вели в 80-х, угорали нон-стопом. Декадентская атмосфера, декадентские десятилетия.

Не могу отвечать, конечно, за всех — все-таки мое восприятие ограничено и я не то чтобы часто тусую с совсем молодежью, — но мне кажется, люди вообще стали спокойнее. Поэтому сейчас группы играют лучше, чем когда-либо; звучат лучше, чем когда-либо, — ибо мало пьют и выходят на сцену трезвыми. Мы с WARRANT тоже ведем себя тише — все-таки уже не по двадцать лет каждому. Ну, выпиваем, конечно, вино, текилку, всякое такое, любим хорошую компанию и прочее, но без безумия. И да, играем лучше, чем раньше».

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