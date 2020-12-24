Цитата. Kirk Hammett: «Я не верил в потенциал ‘Черного альбома’ и даже проиграл в споре свой Porsche 911 Carrera»

В недавнем интервью Kirk Hammett рассказал о своей удивительной способности определять хитовый потенциал песен METALLICA. «Честно, ни один из треков Black Album никогда не казался мне претендентом на хит. В том числе и ‘Enter Sandman’. Мне все они просто виделись солидными, хорошо сработанными вещами, удачно сочетающими тяжесть и мелодику. Так что когда альбом начал продаваться с ошеломительной скоростью, я просто не мог в это поверить.

Поспорил тогда даже с нашим тур-менеджером. Он сказал: «Черный альбом к такому-то сроку разойдется в количестве шесть миллионов». И я не поверил: «Да ладно. Если так случится, отдам тебе свой Porsche 911 Carrera. Ну и… знаете что по итогу? Так оно и случилось. Пришлось отдать «порш».

Как бы там ни было, мне страшно нравилось, как песни альбома звучат по радио — даже немного обалдел, услышав их в первый раз, в сжатом, как говно, варианте, но даже так… Очень круто. «One» прекрасно лег на как на радиоформат, так и на MTV — не знаю, что-то, возможно, было особое в записи, то ли острый, пронзительный звук барабанов, то ли еще что-то — но стоило включить приемник, как эти песни из него буквально выпрыгивали, заполоняли пространство. По сути, это для меня одно из главных воспоминаний о тех временах: как здорово гремел Black Album по радио».

…А ведь в следующем году этому альбому аж тридцать лет!

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