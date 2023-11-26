BUCKCHERRY JOSH TODD
26.11.2023

Мнение. BUCKCHERRY, Josh Todd: «У нынешних групп есть пять секунд, чтобы привлечь внимание слушателя»

Блог

Фронтмен рок-группы BUCKCHERRY Josh Todd поделился соображениями, чего современным музыкантам стоит возможность заинтересовать слушателей. «Я понимаю, о чем говорит Gene Simmons, повторяющий «rock is dead». Безусловно, культура и музыка живы и процветают, тонны групп выпускают альбомы и прочее. Вопрос в другом. Информации стало слишком много и она распылена. Нет никакого контролируемого рынка. Нет радио-ротаций. Все сейчас везде и сразу. Людям трудно фокусироваться; мало шансов, что выберут именно тебя. В этом плане Джин прав.

Скажу так. Когда мы выпускали альбом Warpaint в 2019-м, собрались вместе и проговорили: «У нас есть 20 секунд, чтобы привлечь внимание, и если не получится… на этом все. 20 секунд. Догадайтесь, каково сейчас? Пять секунд. И это безумие. Люди просто прокручивают ленту и смотрят немногое, что привлекло внимание. Так что часто публика даже не знает, что у тебя вышел диск.

Все завязано на стриминг. В США даже не осталось рок-радиостанций. Музыкальный мир сильно поменялся и обесценился. Безусловно, можно заниматься онлайн-промоцией, продвигать группу на стриминговых сервисах — но все уже не так, как раньше. Об этом, думаю, говорил и Джин».

Согласно статистике Forbes, опубликованной несколько лет назад, шанс, что на стриминговых платформах песню скипнут через пять секунд звучания, составляет 25%, а что не дослушают до конца — 50%.

Сколько времени вам нужно, чтобы понять, что песню (не) стоит слушать?

результаты

Loading ... Loading ...

Количество просмотров: 134

Читайте также:

3 комментария

  • goremyka написал(а):

    Sad bad true http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif

    >>>
  • hiCliff написал(а):

    5-15 секунд, потом, если все «плохо» или «никак», пытаюсь давать второй и последующие шансы, тыкая в несколько рандомных мест трека и повторяя снова. Грущу по временам, когда кассеты приходилось доставать, а слушались они от корки до корки. Но сейчас действительно столько контента, и столько откровенно бездарного дерьма и копипасты, что ну нельзя дать всему шанс, послушать целиком, а потом еще обдумать, вернуться. Ты разгребешь меньше дерьма и найдешь меньше алмазов. Ну и ритм жизни что-ли изменился. Пытаешься все больше ухватить. Даже скорее оценить. Это печально.http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif

    >>>
  • Тварь написал(а):

    Да какой они рок…
    им Великая Катя говорила еще в конце прошлого века — «никто не будет слушать ваши полотна на 5 минут длиной».
    А в целом смешно слушать как типа рокеры и металисты ноют — «раньше было лучше, а вот в совеццае время…»
    корочи… пойду дальше слушать Дип Форест, вот што

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *