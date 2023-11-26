Мнение. BUCKCHERRY, Josh Todd: «У нынешних групп есть пять секунд, чтобы привлечь внимание слушателя»Блог
Фронтмен рок-группы BUCKCHERRY Josh Todd поделился соображениями, чего современным музыкантам стоит возможность заинтересовать слушателей. «Я понимаю, о чем говорит Gene Simmons, повторяющий «rock is dead». Безусловно, культура и музыка живы и процветают, тонны групп выпускают альбомы и прочее. Вопрос в другом. Информации стало слишком много и она распылена. Нет никакого контролируемого рынка. Нет радио-ротаций. Все сейчас везде и сразу. Людям трудно фокусироваться; мало шансов, что выберут именно тебя. В этом плане Джин прав.
Скажу так. Когда мы выпускали альбом Warpaint в 2019-м, собрались вместе и проговорили: «У нас есть 20 секунд, чтобы привлечь внимание, и если не получится… на этом все. 20 секунд. Догадайтесь, каково сейчас? Пять секунд. И это безумие. Люди просто прокручивают ленту и смотрят немногое, что привлекло внимание. Так что часто публика даже не знает, что у тебя вышел диск.
Все завязано на стриминг. В США даже не осталось рок-радиостанций. Музыкальный мир сильно поменялся и обесценился. Безусловно, можно заниматься онлайн-промоцией, продвигать группу на стриминговых сервисах — но все уже не так, как раньше. Об этом, думаю, говорил и Джин».
Согласно статистике Forbes, опубликованной несколько лет назад, шанс, что на стриминговых платформах песню скипнут через пять секунд звучания, составляет 25%, а что не дослушают до конца — 50%.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 134
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Мнение. BUCKCHERRY, Josh Todd: «У нынешних групп есть пять секунд, чтобы привлечь внимание слушателя»
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Комментарии
m8ng8l:
С ретро-эстетикой в музыке перемудрили, но альбом неплохой получился.…
Тварь:
Да какой они рок…
им Великая Катя говорила еще в конце прошлого века — «никто не будет слушать ваши полотна на 5 минут длиной».
А в целом смешно слушать как типа роке�…
zly:
Черноярец написал(а):
Шакал сделал всё возможное, чтобы его тексты в Белоруссии были недоступны)
Повеселил, холоп крепостной.…
hiCliff:
5-15 секунд, потом, если все «плохо» или «никак», пытаюсь давать второй и последующие шансы, тыкая в несколько рандомных мест трека и повторяя снова. Грущу по временам, к…
Черноярец:
Другой Александр написал(а):
Черноярец написал:
Шакал сделал всё возможное, чтобы его тексты в Белоруссии были недоступны)
Вот это точно фирмачи! Напрасно я в…
Дед Аким:
Не хочу попсой тему заканчивать, надо что-то красивое рок.
Тина хороша, и музыка, она меняет примерно пять интонаций во время сложной, шикарной песни: https://youtu.be/OIe7N3zH5…
goremyka:
Дед Аким:
Вот Сандра, Модерн Токинг, Б Симтем, это Попса высочайшего уровня, за которую стыдно быть не может. Даже больше можно сказать, это не попса, это рок музыка — высочайше�…
Дед Аким:
Sandra могла ещё в мелодию подхриповать — тру создавать. В отличие от большинства блэк метала — которые опопсели и стали частью поп культуры, блэк и дэт стали частью поп…
Дед Аким:
Вот эта баллада
https://youtu.be/C3ioR3yrtA0?si=p8XOznVHtoGFTcjd…
Дед Аким:
Ну а разве это не красиво? У девчонки длинноногой голос как у колокольчика! https://youtu.be/NP4LZZGYI5E?si=RIXe2g7kxvyBy_M8
А вот одна из лучших баллад, потрясающе красивая песня, в клип�…
Дед Аким:
По сравнению с другими (по настоящему крутыми бандами Блэк и Дэт метала) Хочется спросить, кто вы такие и нахера заполняете самый главный ресурс человеческой жизни …
Дед Аким:
Опубликую, то что вне времени, публикацию тоже мою, но на другом сайте, вне времён и народов, и главное вне политики, настоящее искусство.
Музыка.
У Тины ещё была оче…
Sad bad true
5-15 секунд, потом, если все «плохо» или «никак», пытаюсь давать второй и последующие шансы, тыкая в несколько рандомных мест трека и повторяя снова. Грущу по временам, когда кассеты приходилось доставать, а слушались они от корки до корки. Но сейчас действительно столько контента, и столько откровенно бездарного дерьма и копипасты, что ну нельзя дать всему шанс, послушать целиком, а потом еще обдумать, вернуться. Ты разгребешь меньше дерьма и найдешь меньше алмазов. Ну и ритм жизни что-ли изменился. Пытаешься все больше ухватить. Даже скорее оценить. Это печально.
Да какой они рок…
им Великая Катя говорила еще в конце прошлого века — «никто не будет слушать ваши полотна на 5 минут длиной».
А в целом смешно слушать как типа рокеры и металисты ноют — «раньше было лучше, а вот в совеццае время…»
корочи… пойду дальше слушать Дип Форест, вот што