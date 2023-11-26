Мнение. BUCKCHERRY, Josh Todd: «У нынешних групп есть пять секунд, чтобы привлечь внимание слушателя»

Фронтмен рок-группы BUCKCHERRY Josh Todd поделился соображениями, чего современным музыкантам стоит возможность заинтересовать слушателей. «Я понимаю, о чем говорит Gene Simmons, повторяющий «rock is dead». Безусловно, культура и музыка живы и процветают, тонны групп выпускают альбомы и прочее. Вопрос в другом. Информации стало слишком много и она распылена. Нет никакого контролируемого рынка. Нет радио-ротаций. Все сейчас везде и сразу. Людям трудно фокусироваться; мало шансов, что выберут именно тебя. В этом плане Джин прав.

Скажу так. Когда мы выпускали альбом Warpaint в 2019-м, собрались вместе и проговорили: «У нас есть 20 секунд, чтобы привлечь внимание, и если не получится… на этом все. 20 секунд. Догадайтесь, каково сейчас? Пять секунд. И это безумие. Люди просто прокручивают ленту и смотрят немногое, что привлекло внимание. Так что часто публика даже не знает, что у тебя вышел диск.

Все завязано на стриминг. В США даже не осталось рок-радиостанций. Музыкальный мир сильно поменялся и обесценился. Безусловно, можно заниматься онлайн-промоцией, продвигать группу на стриминговых сервисах — но все уже не так, как раньше. Об этом, думаю, говорил и Джин».

Согласно статистике Forbes, опубликованной несколько лет назад, шанс, что на стриминговых платформах песню скипнут через пять секунд звучания, составляет 25%, а что не дослушают до конца — 50%.

Сколько времени вам нужно, чтобы понять, что песню (не) стоит слушать? 5 секунд

5-15 секунд

полминуты

минута

дослушиваю до конца результаты

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