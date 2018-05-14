Рок-цитата. Alice Cooper: «Я уйду на пенсию только тогда, когда на мои концерты никто не придет»

К разговорам, мол, не рано ли собрались откланяться SLAYER (к слову, тур уже стартовал — и сетлист, а также фан-видео можно заценить тут), хотелось бы добавить нечто жизнеутверждающее. Бодрое. И по-прежнему готовое отмочить полуторачасовое шоу.

Alice Cooper, выпустивший в прошлом году классный двадцать седьмой альбом Paranormal и не способный угомониться в его концертной промоции (просто оцените плотность летне-осеннего графика музыканта в этом году), считает, что 70 лет — это только начало. Ну или, в крайнем случае, середина.

«Я всегда говорил: на пенсию уйду только тогда, когда на мои концерты никто не придет. Но такого еще не случалось. На самом деле, напротив: сегодня у нас дела идут лучше, чем когда-либо ранее. Гастроли собирают все больше народу, и я никогда еще не чувствовал себя так хорошо! Так зачем же мне пенсия? Конечно, не все уже могут, многие музыканты соскакивают с концертной деятельности. Но многие музыканты курят и пьют. И поэтому, вероятно, сильно устали. А я не устал. Так что когда мне говорят: «Ай, ну ты бы уже мог ничего не делать, кроме как ежедневно играть в гольф», я возражаю. Я и так играю в гольф каждый день, в чем проблема?»

Так что слава ЗОЖу. И Элису. Смотрите, как он это делает.