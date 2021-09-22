Рок-цитата. Bruce Dickinson: «Стоять на сцене, как болванчики, и кривляться — это, простите, не наша тема»

Соавтор и соучастник самой массивной премьеры второго полугодия 2021 (а кому и вовсе — альбома года), Bruce Dickinson высказался на тему онлайн-концертов и потенциальной презентации Senjutsu в формате стрима. Особенно его позицию оценят олдскулеры!

«У нас было обсуждение этой темы, и длилось оно секунд 30. Ни за что.

Во-первых, мы ненавидим снимать видео. Вот прям вообще ненавидим.

Во-вторых, нет ничего хуже притворства, а живое шоу без живой аудитории — это и есть притворство. На концертах мы питаемся энергетикой публики, а публика питается нашей энергией. Стоять же, как болванчики, и кривляться — нет, простите, не наша тема.

Все это похоже, как если бы любимая спортивная команда начала вдруг играть с голограммами и картинно падала при «столкновениях». Полный отстой. Мы б никогда так не делали. Ну и тем более, не стали бы называть подобное концертом IRON MAIDEN.

Можно было бы, наверное, придумать какие-то небольшие ивенты, мини-выступления… но я все равно хочу играть для людей, а не для компа. Все равно нужны настоящие слушатели.

И признаться, от варианта делать концерты с ограничениями по вместимости я тоже не в восторге. Типа, собираешься в тур, и в силу требований дистанции и прочего играешь в зале, заполненном на 50%. Иначе говоря, полупустом. Получит ли от этого кто удовольствие? Разбросанные по залу люди — едва ли. Мы — тоже. Промоутер влетит на бабки. Вот чем все это закончится, три компонента в одном.

В общем, мы будем ждать. Подождем, пока ситуация станет нормальной, почти нормальной или хотя бы приемлемой — и это обязательно случится в недалеком будущем, я убежден».

Количество просмотров: 65