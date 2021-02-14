Rob Zombie о любви к овощам: «Лет девять назад съел яйца на завтрак — и понял, что это мерзко. С того момента я 100% веган»

14 февраля принято прилюдно вспоминать о тех, кого любишь, и заниматься всей этой ежегодной сердечной возней. Но почему б не поговорить о любви, например, к еде? Вот Rob Zombie недавно рассказал о том, что с 18 лет разорвал отношения с мясом — о чем непросто догадаться, если хоть раз смотрел его фильмы.

«Это случилось еще в старшей школе. Хотя мне никогда не нравилось есть мясо. Что бы мне ни давали, свиные отбивные или что угодно еще, вкус казался просто ужасным.

С детства нам промывают мозг историями типа «Old McDonald Had a Farm», где счастливы все — коровки, свинки и вообще каждый. А потом я увидел фильм о том, что в реальности происходит на скотобойнях, как это все отвратительно и брутально. И то был момент, когда я решил: все, теперь точно хватит.

Бывало, я ел сыр или, скажем, клал в кофе немного сливок. Лет девять назад съел яйца на завтрак — и понял, что это мерзко. И больше не хочу. С того момента я 100% веган.

Что же в итоге я ем? Моя жена прекрасно готовит, и это сильно облегчает нам жизнь. Каждый день мы едим одно и то же на завтрак. Такой уж я человек: могу ежедневно питаться одинаково, и это не надоест. Так, с утра мы всегда кушаем овсянку, тосты, фрукты. Плюс кофе.

Обед уже разнообразнее. Если мы спешим, в запасе есть куча замороженных веганских блюд, типа буррито, пад-тай, макарон с чем-нибудь. А Шери восхитительно готовит салаты. Вкуснейший айс-салат, обалденные помидорки. Мне кажется, люди недооценивают овощную диету потому, что всю жизнь едят безвкусные овощи. Если выбирать качественный продукт и уметь его готовить, это супервкусно.

У нас есть собственный, довольно большой огород — и просто офигенно есть то, что вырастил сам. Я даже не представлял себе раньше, насколько разными могут быть продукты по вкусу. А еще у нас много персиковых деревьев».

Одним словом… всем аппетитного завершения праздника!

— Так что же у нас на ужин?

— Никогда не спрашивайте, чтобы не испортить сюрприз, — ответил доктор Лектер, поднося к губам указательный палец.

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