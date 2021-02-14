Rob Zombie о любви к овощам: «Лет девять назад съел яйца на завтрак — и понял, что это мерзко. С того момента я 100% веган»Блог
14 февраля принято прилюдно вспоминать о тех, кого любишь, и заниматься всей этой ежегодной сердечной возней. Но почему б не поговорить о любви, например, к еде? Вот Rob Zombie недавно рассказал о том, что с 18 лет разорвал отношения с мясом — о чем непросто догадаться, если хоть раз смотрел его фильмы.
«Это случилось еще в старшей школе. Хотя мне никогда не нравилось есть мясо. Что бы мне ни давали, свиные отбивные или что угодно еще, вкус казался просто ужасным.
С детства нам промывают мозг историями типа «Old McDonald Had a Farm», где счастливы все — коровки, свинки и вообще каждый. А потом я увидел фильм о том, что в реальности происходит на скотобойнях, как это все отвратительно и брутально. И то был момент, когда я решил: все, теперь точно хватит.
Бывало, я ел сыр или, скажем, клал в кофе немного сливок. Лет девять назад съел яйца на завтрак — и понял, что это мерзко. И больше не хочу. С того момента я 100% веган.
Что же в итоге я ем? Моя жена прекрасно готовит, и это сильно облегчает нам жизнь. Каждый день мы едим одно и то же на завтрак. Такой уж я человек: могу ежедневно питаться одинаково, и это не надоест. Так, с утра мы всегда кушаем овсянку, тосты, фрукты. Плюс кофе.
Обед уже разнообразнее. Если мы спешим, в запасе есть куча замороженных веганских блюд, типа буррито, пад-тай, макарон с чем-нибудь. А Шери восхитительно готовит салаты. Вкуснейший айс-салат, обалденные помидорки. Мне кажется, люди недооценивают овощную диету потому, что всю жизнь едят безвкусные овощи. Если выбирать качественный продукт и уметь его готовить, это супервкусно.
У нас есть собственный, довольно большой огород — и просто офигенно есть то, что вырастил сам. Я даже не представлял себе раньше, насколько разными могут быть продукты по вкусу. А еще у нас много персиковых деревьев».
Одним словом… всем аппетитного завершения праздника!
— Так что же у нас на ужин?
— Никогда не спрашивайте, чтобы не испортить сюрприз, — ответил доктор Лектер, поднося к губам указательный палец.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 253
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10 комментариев
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Rob Zombie о любви к овощам: «Лет девять назад съел яйца на завтрак — и понял, что это мерзко. С того момента я 100% веган»
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удивительно как он татухи не набил на пол тела как это Моби сделал)
Дарю идею фильма ужасов: Атака Травоядных Зомби
Роб Зомби и его жена — это последние люди, кого я мог бы представить копающимися на собственной грядке. Но оказывается так оно и есть :)
веганы, конечно, ебнутые — отказывать себе в сыре… в паштете… из-за того, что яйца какие-то не такие — ну это эпик фейл
quote: «А потом я увидел фильм о том, что в реальности происходит на скотобойнях»
А потом кто- нибудь снимет для впечатлительного старичка кинцо о страданиях кабачков и пытках шампиньонов. Будет только водичкой промышлять?
quote: «Если выбирать качественный продукт и уметь его готовить, это супервкусно.»
То же самое можно сказать о мясе, мясопродуктах, яйцах, сыре. Например, свинину перед употреблением сначала можно отбить и пожарить, или запечь, или замариновать и приготовть на открытом огне. А яйца сварить.
Ad Noctum написал(а):
А потом кто- нибудь снимет для впечатлительного старичка кинцо о страданиях кабачков и пытках шампиньонов.
у тебя реально есть мнение или ты просто какой-то бред решил написать?
Виктор написал(а):
Ad Noctum написал(а):
А потом кто- нибудь снимет для впечатлительного старичка кинцо о страданиях кабачков и пытках шампиньонов.
у тебя реально есть мнение или ты просто какой-то бред решил написать?
Тебе- то не всё равно?
Кто-нибудь покажите Робушке фильмы о том, в каких условиях в Африке копают редкоземельные металлы, из которых потом делают детали для айфонов. Или в каких условиях шьют китайские футболки. Или фильм о том, как в 21 веке сбежали из Кот д’Ивуара и подали в суд на одну всемирно известную шоколадную компанию за нечеловеческие условия. По логике Робушки после просмотра этих фильмов он должен а) отказаться от айфонов б) отказаться от футболок и в) отказаться от шоколада. Либо, как вариант, проверять каждый товар на предмет условий, в которых оный товар изготавливался. И если Робушка сделает первое или второе — вопросы к нему отпадут. А если он этого НЕ сделает (в чём лично я больше уверен), то окажется обыкновенным лицемером. Один известный немец тоже был вегетарианцем. Земля ему стекловатой и котлы в аду погорячее.
Polaris написал(а):
б) отказаться от футболок
то есть по Вашему абсолютно ВСЕ футболки в мире китайские и их все шьют эти многострадальные мальчики?
Polaris написал(а):
в) отказаться от шоколада
то есть ВЕСЬ шоколад в мире делает эта компания, да? Или Вы имеете в виду что раз они делают шоколад вот так, то значит ВЕСЬ шоколад в мире должен быть под запретом?
Что за грёбаный бред?
Я как бы сам мясоед, но почитав эти комменты хочется агитировать за веганство, вот серьёзно.
Polaris написал(а):
А если он этого НЕ сделает (в чём лично я больше уверен), то окажется обыкновенным лицемером.
А я ещё вот что думаю — абсолютно все диктаторы, серийные убийцы и т.д. — все они стопроцентно пользовались чашками! А кто-то наверняка тяжёлой чашкой и убивал человека, ударив его по башке.
И ты, и я пользуешься чашками. Да это же пипец — вы только задумайтесь какие мы все уроды и непонятно как нас всех земля носит.