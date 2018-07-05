Heavy metal fashion: человек, который одел глэм-рокеров и Роба Хэлфорда

В первом выпуске хэви-метал-моды была подборка и большое обсуждение самых стильных представителей метал-сцены. И, конечно, всегда вызывающе-эффектные JUDAS PRIEST заняли в треде достойное место. Сегодня речь о человеке, который придумал и сшил для них все это кожаное богатство: австралийский портной и модный рок-дизайнер Ray Brown.

С тяжелой сценой Рэй, которому сейчас под 60, познакомился в конце 70-х: он подбирал прикиды для земляка Бона Скотта. А еще, работая в магазине одежды, разрисовывал майки. Затем переехал в Лос-Анджелес, имея в кармане $300 и толику связей в тусовке, взял взаймы швейную машину и принялся шить джинсы. Вскоре познакомился с гитаристом STYX Томми Шо, который в течение долгого времени не мог подобрать себе приличный сценический образ. Рэй придумал для него наряд, ставший с годами фирменно-знаковым: кожаный красный костюм.

Так у STYX Браун стал «своим» стилистом-портным — после чего волосатая именитая братия начала выстраиваться в волосатые очереди у его дверей. Браун шил для SAXON, у него одевались Yngwie Malmsteen, Ozzy, Dio, GUNS N’ ROSES, MÖTLEY CRÜE, POISON, DEF LEPPARD, BON JOVI, MEGADETH, METALLICA и прочие-прочие. JUDAS PRIEST же, обратившись единожды, остались постоянными клиентами Брауна более чем на 30 лет, до сих пор. Кто видел группу на сцене в туре «Firepower», тот также оценил подход и работу Ray Brown Fashion.

«Я не пытаюсь одеть всех на сцене, — говорит Рэй, — есть группы, которые и сами справляются замечательно. Тем не менее, в наши дни, мне кажется, музыканты не всегда получают шанс самовыражения посредством одежды — потому как нет людей, кто бы шил специально для них. Однако же надо понимать: они делают шоу, людей надо развлекать. Фанаты хотят видеть своих кумиров во всем блеске, в нереальности, а не в том, что они и сами могут купить в любом магазине. Мне кажется, глупо надевать на сцену то, в чем также придет на концерт 3-4 человека из аудитории. А чтобы такого не случалось, нужен я. Не потому, что хочу получить побольше работы — а потому, что считаю: рок-музыкант должен иметь выбор. И если он хочет костюм своей мечты, у меня его он получит».

Расширенный вариант галерей рок-дизайнера можно посмотреть на его фэйсбук-странице. Ну а здесь — почитать его интервью о работе со всякими знаменитостями.