Rob Halford откровенничает: «Я собирался соблазнить Paul Di’Anno»Блог
Rob Halford готовится выпускать автобиографическую книгу «Confess» — и, есть ощущение, гомофобным хэви-метал фанатам лучше ее не читать.
Вот, к примеру, лишь одно из воспоминаний. 1980 год, IRON MAIDEN в туре в поддержке у JUDAS PRIEST. На вокале у «мейденов» Paul Di’Anno; в преддверии поездки он хвастал журналистам, мол, «наша группа оборвет ‘пристам’ яйца». K.K. Downing на это страшно обиделся и даже хотел отказаться от совместных гастролей.
А вот Роб не обиделся. И даже придумал свой план. «Во время тура мы не очень-то тусили вместе, — вспоминает он, облизнув седые брови, — но, возможно, тему яиц я воспринял слишком буквально. И однажды, когда мы напились вместе с Полом, я собрался его соблазнить! Из компании мы вместе ушли в мою комнату, продолжили выпивать наедине. Но, к сожалению, я выпил слишком много, чтобы сделать серьезную попытку пристать. А он — слишком много, чтобы даже сообразить, чего я хочу.
Кажется, это все к лучшему».
Я так понимаю, истории, с кем все-таки получилось, издатели оставят на момент презентации.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 147
Читайте также:
- Тест на толерантность. Новый сингл гей-группы MAN ON MAN
- YouTube против геев: опыт клавишника FAITH NO MORE
- Клавишник FAITH NO MORE основал гей-проект
- Sean Reinert не смог стать посмертным донором из-за гей-ориентации
- JUDAS PRIEST будет выступать в двух составах
- Richie Faulkner в обиде на Rock And Roll Hall Of Fame: «Не включить JUDAS PRIEST — это какая-то шутка»
- Rob Halford записал второй рождественский альбом: «Метал-маньяки так же готовятся к праздникам, как и все остальные»
- Gaahl представил свой саундтрек к «месяцу гордости»
- KK Downing о продаже легендарной гитары: «Родные начнут размышлять, чего бы я хотел, будь я жив»
- Мнение. Rob Halford о самоубийствах: «Эта ужасная штука никуда не уходит. Но сейчас хотя бы вопрос обсуждается открыто»
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Rob Halford откровенничает: «Я собирался соблазнить Paul Di’Anno»
-
АНСАМБЛЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ И МАТЬ СЫРА ЗЕМЛЯ выпустили зверский альбом «Третья Мировая: Полицейский Ад»
-
Экзотический метал: пропавшие DISTRICT UNKNOWN и анонимусы ALMACH из Афганистана
-
Лучше, чем MANOWAR? DEATH DEALER выпускают альбом «Conquered Lands»
-
В память о «Расстрелянном возрождении». Новый клип KHORS «Beneath The Keen Edge Of Time»
-
SÓLSTAFIR и KATLA продолжают депрессивное исландское противостояние
-
Цой вечно жыве. Главные песни беларуского протеста
-
Супергруппа KILLER BE KILLED (SOULFLY, MASTODON, THE DILLINGER ESCAPE PLAN) выпускает второй альбом
-
Тест на толерантность. Новый сингл гей-группы MAN ON MAN
-
Ужасно красиво: коллекция стремных метал-обложек из 80-х
срамота!