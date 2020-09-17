Rob Halford откровенничает: «Я собирался соблазнить Paul Di’Anno»

Rob Halford готовится выпускать автобиографическую книгу «Confess» — и, есть ощущение, гомофобным хэви-метал фанатам лучше ее не читать.

Вот, к примеру, лишь одно из воспоминаний. 1980 год, IRON MAIDEN в туре в поддержке у JUDAS PRIEST. На вокале у «мейденов» Paul Di’Anno; в преддверии поездки он хвастал журналистам, мол, «наша группа оборвет ‘пристам’ яйца». K.K. Downing на это страшно обиделся и даже хотел отказаться от совместных гастролей.

А вот Роб не обиделся. И даже придумал свой план. «Во время тура мы не очень-то тусили вместе, — вспоминает он, облизнув седые брови, — но, возможно, тему яиц я воспринял слишком буквально. И однажды, когда мы напились вместе с Полом, я собрался его соблазнить! Из компании мы вместе ушли в мою комнату, продолжили выпивать наедине. Но, к сожалению, я выпил слишком много, чтобы сделать серьезную попытку пристать. А он — слишком много, чтобы даже сообразить, чего я хочу.

Кажется, это все к лучшему».

Я так понимаю, истории, с кем все-таки получилось, издатели оставят на момент презентации.

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