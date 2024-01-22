Странная мода, часть три: майка с «метал-шрифтами» за $825Блог
Французский люксовый бренд Balenciaga решил подобрать дурацкое (с точки зрения метал-субкультуры) начинание Vetements. В списке его высокомодных продуктов появилась линейка «DIY Metal», смысл которой заключается в написании слова «Balenciaga» разными «трушными» шрифтами белым по черному.
Такую майку можно купить за $825 и прийти
как богатый лох на концерт.
Худи за $1,250.
Симпатичная сумочка за $2,350. Смотрите, как красиво.
И ведь кто-то же купит.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 13
Читайте также:
- Мерч настоящего. RAMMSTEIN объединились с модным брендом Balenciaga; угадайте, почем теперь майка группы
- Рок-цитата. Rob Halford: «Мне в этом году 70, и вообще пох на все!»
- Неделя корпспейнта. И конкурс макияжа от Аббата!
- Heavy metal fashion: человек, который одел глэм-рокеров и Роба Хэлфорда
- Искусство прекрасного: как менялись сценические образы Тарьи за 20 лет
- Странная мода, часть два. Металлика с гламурными сиськами
- Странная мода: байка с «метал-лого» продается за 1130 долларов
- Лакшери метал. METALLICA выступили моделями элитного итальянского дома моды Brioni
- True Black metal из Южной Африки, часть два. Как выглядят женщины-металистки Ботсваны
- Экстремальный шик. Уникальные метал-наряды от Toxic Vision
Обновления
-
Странная мода, часть три: майка с «метал-шрифтами» за $825
-
Tim Lambesis о терминаторском проекте AUSTRIAN DEATH MACHINE: «Это моя звуковая война против машин, и я верю, что побеждаю… во всяком случае, пока»
-
Daniel Neagoe (CLOUDS, EYE OF SOLITUDE) перенес инсульт. Нужна помощь!
-
Инопланетный брутал из Ганцевичей. Слушаем VENOM SYMBIOTE «Ishimura’s Dead Flesh Shelter»
-
Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2023-м
-
Смертельно острый опрос: самый лучший альбом CANNIBAL CORPSE?
-
Лучшим альбомом второго полугодия 2023 признан CANNIBAL CORPSE «Chaos Horrific»!
-
Из GRAVE ушла половина состава: «Неизвестно, что принесет будущее — и есть ли оно вообще»
-
Горевать как в 90-х: слушаем новый альбом дэз-думеров DUSK «Dissolve Into Ash»
-
История одной жуткой обложки: BRUJERIA «Matando Güeros». «В Германии ее запретили в шесть утра, как только увидели»
Комментарии
Дед Аким:
Вот эта красота перекрывает примерно сотню — дэз, блэк метал авторитетов. Самое красивое история — они может и не трахались, может вообще не связаны, но музыка их свя�…
Дед Аким:
Лучше в сотый раз Nightwish послушаю, там мелодика есть и песни запоминаются, а тут, в одно ухо влетело, в другое вылетело, послушал и забыл…
Другой Александр:
Сука блять! Кота Твикса нашли мёртвым… Проводницу эту на рельсы положить нужно.…
Черный Доктор:
Банан Ананасов:
Мхех, представил чтобы у нас из бюджета выделяли бабло какой-нибудь Гражданской Обороне, с понтом — это вам, ребята, а то вдруг на еду не хватает. Такое-то за бугром вс…
Банан Ананасов:
Для меня самым живородящим альбомом Человекоедов остается дебютный Eaten Back to Life. В то махровое время я был чрезвычайно юным и впечатлительным ребенком, а альбом дост…
Банан Анансов:
Самая тяжелая, просто невыносимая рубрика. Герои-трэшера, борцы с системой и мамкиными советами надевать шапочку умирают не от передоза наркотой, не от модного нек�…
Бибигон:
Чинчгачгук:
Сведение отстойник. Музыки не слышно нихрена. Какой главный рифы, если только есть главный рёв…
Bronco:
Названий для групп конечно больше не осталось. Надо лепить это под вывеской Brodequin и марать славное, культовое имя.…
Батхед:
ох. у меня привстал!
симфо BDM))) Ванильное мясо)))
жду полную версию!…
ratfred:
в машине прогнать норм, но я лучше edm какой в машине послушаю, легче заходит…
Tular:
Добавить комментарий