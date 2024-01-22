Balenciaga
22.01.2024

Странная мода, часть три: майка с «метал-шрифтами» за $825

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Французский люксовый бренд Balenciaga решил подобрать дурацкое (с точки зрения метал-субкультуры) начинание Vetements. В списке его высокомодных продуктов появилась линейка «DIY Metal», смысл которой заключается в написании слова «Balenciaga» разными «трушными» шрифтами белым по черному.

balenciaga metal fashion

Такую майку можно купить за $825 и прийти как богатый лох на концерт.

Balenciaga hoodie

Худи за $1,250.

balenciaga metal purse

Симпатичная сумочка за $2,350. Смотрите, как красиво.

balenciaga purse

И ведь кто-то же купит.

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