Странная мода, часть три: майка с «метал-шрифтами» за $825

Французский люксовый бренд Balenciaga решил подобрать дурацкое (с точки зрения метал-субкультуры) начинание Vetements. В списке его высокомодных продуктов появилась линейка «DIY Metal», смысл которой заключается в написании слова «Balenciaga» разными «трушными» шрифтами белым по черному.

Такую майку можно купить за $825 и прийти как богатый лох на концерт.

Худи за $1,250.

Симпатичная сумочка за $2,350. Смотрите, как красиво.

И ведь кто-то же купит.

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