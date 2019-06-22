Неделя корпспейнта. И конкурс макияжа от Аббата!

Странная выдалась неделя: третий день подряд появляются новости, так или иначе связанные с темой корпспейнта. Может, летнее солнцестояние, может, особые фазы Сатурна или повороты Меркурия — так или иначе, дичи и грима хватило с излишком.

Во-первых, французские горе-дизайнеры из Vetements, не в силах успокоиться, на Неделе моды провели презентацию своих нарядов в МакДональдсе. Смотрите, какая прелесть.

Во-вторых, кантри-певец Jason Hawk Harris внезапно выпустил видеоклип «Cussing At The Light» с уникальным для стиля визуальным рядом.

И в-третьих, логически завершая список, Abbath при поддержке лейбла Season of Mist, а также в преддверии выхода альбома Outstrider, объявил конкурс на лучший грим в стиле… Аббата!

Накрасьтесь как следует, сделайте фото, прикрепите хэштег #Abbathfacepaint — и не забудьте запостить его в период с 21 июня до 5 июля. Призом будет новый альбом норвежца и компании, фирменная футболка, а также упаковочка грима, которым пользуется сам маэстро. Вот вам видео для вдохновения — и участвуйте, почему нет? Только не фотографируйтесь в «макдаках», а то еще примут за модель Vetements…