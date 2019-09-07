Rob Halford записал второй рождественский альбом: «Метал-маньяки так же готовятся к праздникам, как и все остальные»

ROB HALFORD WITH FAMILY & FRIENDS — называется новый проект маэстро, решившего вернуться к рождественским песенкам и подготовившего на октябрь (т.е. сильно заранее) альбом под названием Celestial. Он уже делал это десять лет назад, с Winter Songs («Oh Come O Come Emanuel» из которых, безотносительно к поводу, до сих пор периодически слушаю: очень уж здорово получилось), — и вот решил повторить. По-семейному. На барабанах в проекте стучит его брат Nigel, сестра Sue звонит в колокольчик, на басу — племянник Alex (он же, кстати, сын Сью и басиста «пристов» Иэна Хилла), а давние друзья Robert Jones и Jon Blakey играют на гитарах.
«Люблю хэви-метал за разнообразие, — улыбается Роб, — с одной стороны, если смотреть на сцену со стороны, человеку неподготовленному она может показаться пугающей. С другой, эта сцена, эта музыка может проявлять себя и на других уровнях, и альбом Celestial — тому подтверждение. Метал-маньяки, к коим мы себя относим, так же готовятся к праздникам, как и все остальные. И вот вам доказательство».
На альбоме будет 12 треков, четыре из которых авторства Роба, остальные — перепевки традиционных рождественских мотивов, коих, как говорит Хэлфорд, в последнее время он переслушал немерянно. «Рождество — чудесное время года, объединяющее семьи, окутанное радостным ожиданием и волнением. Что может быть лучше, чем праздник в кругу семьи, друзей и… музыки? А музыка вам, безусловно, понадобится».
Треклист:
01. Celestial (новая песня)
02. Donner And Blitzen (новая песня)
03. God Rest Ye Merry Gentlemen
04. Away In A Manger
05. Morning Star (новая песня)
06. Deck The Halls
07. Joy To The World
08. O Little Town Of Bethlehem
09. Hark! The Herald Angels Sing
10. The First Noel
11. Good King Wenceslas
12. Protected By The Light (новая песня)
Сентиментальный старикан стал, не прыгает уже в кожаных труселях!
Мне новый год больше нравится, пофиг на рождество.