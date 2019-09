Rob Halford записал второй рождественский альбом: «Метал-маньяки так же готовятся к праздникам, как и все остальные»

ROB HALFORD WITH FAMILY & FRIENDS — называется новый проект маэстро, решившего вернуться к рождественским песенкам и подготовившего на октябрь (т.е. сильно заранее) альбом под названием Celestial. Он уже делал это десять лет назад, с Winter Songs («Oh Come O Come Emanuel» из которых, безотносительно к поводу, до сих пор периодически слушаю: очень уж здорово получилось), — и вот решил повторить. По-семейному. На барабанах в проекте стучит его брат Nigel, сестра Sue звонит в колокольчик, на басу — племянник Alex (он же, кстати, сын Сью и басиста «пристов» Иэна Хилла), а давние друзья Robert Jones и Jon Blakey играют на гитарах.

«Люблю хэви-метал за разнообразие, — улыбается Роб, — с одной стороны, если смотреть на сцену со стороны, человеку неподготовленному она может показаться пугающей. С другой, эта сцена, эта музыка может проявлять себя и на других уровнях, и альбом Celestial — тому подтверждение. Метал-маньяки, к коим мы себя относим, так же готовятся к праздникам, как и все остальные. И вот вам доказательство».

На альбоме будет 12 треков, четыре из которых авторства Роба, остальные — перепевки традиционных рождественских мотивов, коих, как говорит Хэлфорд, в последнее время он переслушал немерянно. «Рождество — чудесное время года, объединяющее семьи, окутанное радостным ожиданием и волнением. Что может быть лучше, чем праздник в кругу семьи, друзей и… музыки? А музыка вам, безусловно, понадобится».

Треклист:

01. Celestial (новая песня)

02. Donner And Blitzen (новая песня)

03. God Rest Ye Merry Gentlemen

04. Away In A Manger

05. Morning Star (новая песня)

06. Deck The Halls

07. Joy To The World

08. O Little Town Of Bethlehem

09. Hark! The Herald Angels Sing

10. The First Noel

11. Good King Wenceslas

12. Protected By The Light (новая песня)