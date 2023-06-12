Fernando Ribeiro, MOONSPELL: «Чувствую себя так, будто меня сбил грузовик»

Как я и предполагала после концерта MOONSPELL в Шарлотт (к слову, весь американский тур прошел очень вяло по посещаемости, так что есть опасение, что группа в обозримом будущем более не приедет — ну, по крайней мере, хэдлайнером), с Фернандо происходит что-то не то. И закончив злополучные гастроли по США, на недавнем Mystic Festival в Польше дядька просто упал на сцене.

Кое-как закончив шоу, Фернандо вернулся в Лиссабон и поехал в больничку.

«Спасибо за поддержку в течение самого тяжелого концерта в моей истории за всю 30-летнюю карьеру в MOONSPELL, — написал музыкант, извинившись перед фанатами за плохую форму в Гданьске. — В последнее время жизнь меня потрепала. Сначала пандемия, потом возвращение к турам, три месяца гастролей в сложных условиях, личные проблемы, безумное состояние всего окружающего мира, некоторые нюансы со здоровьем — все это накопилось, и в итоге, под весом накопившегося, я упал перед вами. Только так это и можно описать.

Прошу прощения, потому как я всегда чувствовал, что обязан быть в идеальной вокальной и физической форме ради фэнов, которые тратят заработанные деньги на то, чтобы увидеть наше шоу. Нет прощения слабостям. Тем не менее, как бы там ни было, прошу заметить: я дал вам в тот вечер все, на что был способен, довел концерт до конца и ушел со сцены на своих двоих. Все это было бы невозможно без любви со стороны моей группы, моей команды и фэнов. Я об этом всегда помню!

Также спасибо команде парамедиков, которые привели меня в чувство после концерта, чтобы я смог вернуться в Португалию.

В настоящий момент я прохожу анализы в лиссабонской больнице, и уверен, что все будет хорошо по итогу. Проблема со здоровьем имеет желудочный характер, она не связана ни с наркотиками (я их не употребляю), ни с алкоголем (в последнее время вообще не пью), однако общее состояние осложнено переутомлением и (да) депрессией, которая накрыла меня не так давно и которую со временем надеюсь побороть.

Ну а пока надеюсь увидеть вас на оставшихся в планах летних шоу MOONSPELL, после чего мы возьмем небольшой концертный перерыв и сосредоточимся на личных вопросах и дальнейших проектах, связанных с MOONSPELL.

Настанут времена получше».

Вчера Фернандо снова отметился в фб: «Спасибо всем за любовь и пожелания выздоровления. Чувствую себя так, будто меня сбил грузовик, но уже улучшаюсь».

Здоровья Фернандо — и, надеюсь, на Brutal Assault он уже будет бодрячком!

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