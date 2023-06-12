Fernando Ribeiro, MOONSPELL: «Чувствую себя так, будто меня сбил грузовик»Блог
Как я и предполагала после концерта MOONSPELL в Шарлотт (к слову, весь американский тур прошел очень вяло по посещаемости, так что есть опасение, что группа в обозримом будущем более не приедет — ну, по крайней мере, хэдлайнером), с Фернандо происходит что-то не то. И закончив злополучные гастроли по США, на недавнем Mystic Festival в Польше дядька просто упал на сцене.
Кое-как закончив шоу, Фернандо вернулся в Лиссабон и поехал в больничку.
«Спасибо за поддержку в течение самого тяжелого концерта в моей истории за всю 30-летнюю карьеру в MOONSPELL, — написал музыкант, извинившись перед фанатами за плохую форму в Гданьске. — В последнее время жизнь меня потрепала. Сначала пандемия, потом возвращение к турам, три месяца гастролей в сложных условиях, личные проблемы, безумное состояние всего окружающего мира, некоторые нюансы со здоровьем — все это накопилось, и в итоге, под весом накопившегося, я упал перед вами. Только так это и можно описать.
Прошу прощения, потому как я всегда чувствовал, что обязан быть в идеальной вокальной и физической форме ради фэнов, которые тратят заработанные деньги на то, чтобы увидеть наше шоу. Нет прощения слабостям. Тем не менее, как бы там ни было, прошу заметить: я дал вам в тот вечер все, на что был способен, довел концерт до конца и ушел со сцены на своих двоих. Все это было бы невозможно без любви со стороны моей группы, моей команды и фэнов. Я об этом всегда помню!
Также спасибо команде парамедиков, которые привели меня в чувство после концерта, чтобы я смог вернуться в Португалию.
В настоящий момент я прохожу анализы в лиссабонской больнице, и уверен, что все будет хорошо по итогу. Проблема со здоровьем имеет желудочный характер, она не связана ни с наркотиками (я их не употребляю), ни с алкоголем (в последнее время вообще не пью), однако общее состояние осложнено переутомлением и (да) депрессией, которая накрыла меня не так давно и которую со временем надеюсь побороть.
Ну а пока надеюсь увидеть вас на оставшихся в планах летних шоу MOONSPELL, после чего мы возьмем небольшой концертный перерыв и сосредоточимся на личных вопросах и дальнейших проектах, связанных с MOONSPELL.
Настанут времена получше».
Вчера Фернандо снова отметился в фб: «Спасибо всем за любовь и пожелания выздоровления. Чувствую себя так, будто меня сбил грузовик, но уже улучшаюсь».
Здоровья Фернандо — и, надеюсь, на Brutal Assault он уже будет бодрячком!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 105
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Комментарии
Писюн c глазами:
Я тоже однажды упал на концерте. Правда, не на сцене, а перед сценой. И еще был бухим в говнину.
Так что понимаю мужика. Скорейшего выздоровления!…
Дед Аким:
Шикарная актриса и певица, высшего уровня ( я другого уровня и не загружаю) Великолепная Нонна Гришаева!!! Две звезды — Нонна Гришаева и «Несчастный случай» https://youtu.be/…
Дед Аким:
Никогда, не говори никогда. Был говнарем около 10 лет, участвовал в тусовке, в компании говнарей, все лучшие концерты русского рока были наши. Нашествие, лично знаком…
Тварь:
Писюн c глазами написал(а):
Ты случайно не про того Эспедаля, который со своим парнем проектировал коллекции женской одежды?
он самый.
но с мордобоем насило�…
Дед Аким:
Новинки
Не могу ждать три недели, на этой неделе сильные песни-клипы вышли, как говорится л�…
Егор:
Там же явно нужно в обратной перемотке слушать. Никто не пробовал?…
Писюн c глазами:
Тварь написал(а):
какие-то миазмы.
дослушать не смог — неинтересно напрочь (бросил в середине).
да и вообще — какие политкорректные блэкари пошли… Эспедаля н…
Тварь:
какие-то миазмы.
дослушать не смог — неинтересно напрочь (бросил в середине).
да и вообще — какие политкорректные блэкари пошли… Эспедаля на них нет, чтобы изнасило�…
Юрий:
Другой Александр:
goremyka написал(а):
Зануда написал(а):
Я думаю, группе хана.
да ей же лет как 15 надо завершить карьеру. Слишком какая то сладкая музыка пошла
Да и скучнее в цело�…
Anastasiya:
Внезапно новый EP
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goremyka:
Зануда написал(а):
Я думаю, группе хана.
да ей же лет как 15 надо завершить карьеру. Слишком какая то сладкая музыка пошла …
ratfred:
Юрий написал(а):
Шикарно. В этот же день ещё и HYPOCRISY клип выпустили.
кстати, меня Петя порадовал…
Я тоже однажды упал на концерте. Правда, не на сцене, а перед сценой. И еще был бухим в говнину.
Так что понимаю мужика. Скорейшего выздоровления!