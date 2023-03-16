Новый сингл SATURNUS «The Calling»Новинки и новости
Датская группа SATURNUS, в которой на настоящий момент осталось лишь два оригинальных участника, не поддалась слабости и таки записала пятый полноформатный альбом The Storm Within (предыдущий Saturn In Ascension был выпущен аж в 20212-м), в подтверждение чему показала новую тему и бюджетный live-клип под назваием «The Calling».
«Эта песня — наш новый гимн, посвященный глобальной смене перспективы и внутренней необходимости двигаться дальше. Эта песня — призвание всем, кто хочет изменить свою жизнь, вложить в это всю свою страсть. И мы считаем, это перфектный первый сингл, возвещающий грядущие шторма, которые мы вместе преодолеем».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 221
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4 комментария
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Комментарии
Ігор:
Этот трек сразу мне напомнил A Father’s Providence,с прошлого альбома,с той разницей, что The Calling особо не цепляет.Если бы это был НЕ Saturnus,я бы до конца слушать не стал бы.
Вполн…
Другой Александр:
Юрий написал(а):
Попса какая то . Вот реальная попса , убрать вокал и голимая советская эстрада получается ))
Чёт не услышал ничего похожего на совэстраду. Gothi…
Дружище Христос:
Ооо, наконец-то! Я уж думал, не в этой жизни, успел поседеть, пока ждал. Бодрая, относительно быстрая и очень цепляющая вещь. Жду 16 июня, или когда он там выходит …
Виктор:
Ничего выдающегося. Ну умеет рисовать, да… Ну тема смерти, немного шокирует. Всё ! Больше ничего. В школе одноклассник был,обычный металлист, даже в столь юном возра…
Anastasiya:
Anton написал(а):
Напиши пост в блог как легализовалась в США
Все просто: лотерея Green Card. Повезло ))…
Юрий:
Попса какая то . Вот реальная попса , убрать вокал и голимая советская эстрада получается ))…
Anton:
Другой Александр:
Staphylococcus написал(а):
Не шибко чтобы АХ КАК! У чувака явные проблемы с приданием объёма.Творения в основном плоские,как детишки рисуют…Наличиствуют и передиры,…
Виктор:
показать свою отличную прессуху он как бы мог и без этих уебанских картинок…
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Спасибо, классный отчёт? Читая про Carach, вдруг вспомнил про Джека Риппера. Он же в Детройте? Нет желания к нему поехать/связаться? Он мал помалу в…
Anastasiya:
angelgrinder написал(а):
А з выступу Fleshgod Apocalypse рэпартажу ня будзе? Не спадабалася ці ў прынцыпе нічога вартага ўвагі не адбылося?)
Там, сам самом деле, тоже отлич…
Juris:
кому-то нравится — кому-то нет, маэстро выпустил своих демонов… рад за него…
Burzum:
Попса какая то . Вот реальная попса , убрать вокал и голимая советская эстрада получается ))
Ооо, наконец-то! Я уж думал, не в этой жизни, успел поседеть, пока ждал. Бодрая, относительно быстрая и очень цепляющая вещь. Жду 16 июня, или когда он там выходит
Юрий написал(а):
Попса какая то . Вот реальная попса , убрать вокал и голимая советская эстрада получается ))
Чёт не услышал ничего похожего на совэстраду. Gothic/Doom услышал, хоть и облегчённый.
Этот трек сразу мне напомнил A Father’s Providence,с прошлого альбома,с той разницей, что The Calling особо не цепляет.Если бы это был НЕ Saturnus,я бы до конца слушать не стал бы.
Вполне вероятно,The Storm Within будет слабее своего предшественника,который уже стоял в сторонке от величайших первых трёх альбомов датчан.
Я понимаю,что музыканты исписываются со временем,но издавая альбомы раз в десять лет…
Бреннар расстроил в 2021 году,теперь эти.Посмотрим,что ещё Лодмальм наваяет.