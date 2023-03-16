Saturnus band
16.03.2023

Новый сингл SATURNUS «The Calling»

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Датская группа SATURNUS, в которой на настоящий момент осталось лишь два оригинальных участника, не поддалась слабости и таки записала пятый полноформатный альбом The Storm Within (предыдущий Saturn In Ascension был выпущен аж в 20212-м), в подтверждение чему показала новую тему и бюджетный live-клип под назваием «The Calling».

«Эта песня — наш новый гимн, посвященный глобальной смене перспективы и внутренней необходимости двигаться дальше. Эта песня — призвание всем, кто хочет изменить свою жизнь, вложить в это всю свою страсть. И мы считаем, это перфектный первый сингл, возвещающий грядущие шторма, которые мы вместе преодолеем».

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4 комментария

  • Юрий написал(а):

    Попса какая то . Вот реальная попса , убрать вокал и голимая советская эстрада получается ))

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  • Дружище Христос написал(а):

    Ооо, наконец-то! Я уж думал, не в этой жизни, успел поседеть, пока ждал. Бодрая, относительно быстрая и очень цепляющая вещь. Жду 16 июня, или когда он там выходит http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif

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  • Другой Александр написал(а):

    Юрий написал(а):
    Попса какая то . Вот реальная попса , убрать вокал и голимая советская эстрада получается ))
    Чёт не услышал ничего похожего на совэстраду. Gothic/Doom услышал, хоть и облегчённый.

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  • Ігор написал(а):

    Этот трек сразу мне напомнил A Father’s Providence,с прошлого альбома,с той разницей, что The Calling особо не цепляет.Если бы это был НЕ Saturnus,я бы до конца слушать не стал бы.
    Вполне вероятно,The Storm Within будет слабее своего предшественника,который уже стоял в сторонке от величайших первых трёх альбомов датчан.
    Я понимаю,что музыканты исписываются со временем,но издавая альбомы раз в десять лет…
    Бреннар расстроил в 2021 году,теперь эти.Посмотрим,что ещё Лодмальм наваяет.

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