Новый сингл SATURNUS «The Calling»

Все просто: лотерея Green Card. Повезло ))…

Anastasiya:

angelgrinder написал(а):

А з выступу Fleshgod Apocalypse рэпартажу ня будзе? Не спадабалася ці ў прынцыпе нічога вартага ўвагі не адбылося?)

Там, сам самом деле, тоже отлич…