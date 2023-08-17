Инфернуса из GORGOROTH покалечил «маленький жирный ничтожный» хулиган

Не так давно закончился Brutal Assault, и как только разгребу фотографии, обязательно расскажу, как там было, — но что оказалось удивительно, так это отсутствие на сете хэдлайнеров одного из фестивальных дней, GORGOROTH, последнего из отцов-основателей группы, господина Роджера Infernus’a. А со сцены прозвучало, мол, сорян, гитарист наш в больнице.

Чуть позже на странице команды в фб появилось следующее сообщение.

«Краткое пояснение.

Дорогие мои все, надеюсь, дела ваши в порядке. Особенно с теми, кто был в Чехии, Яромерже, на прошлых выходных. Некоторые обстоятельства вынуждают меня прокомментировать ситуацию.

Вскоре после нашего выступления в Бергене на фестивале Beyond The Gates на меня напало маленькое жирное ничтожество. Я получил серьезные повреждения и попал в больницу на достаточно сложную операцию.

Группа, друзья и наша техническая команда — как я и им и велел — несмотря на случившееся, отправилась на Brutal Assault. И раздали там годноты от души. Очень горжусь ими. Любовь и уважение!

Сам же в следующие недели намерен сфокусироваться на выздоровлении и реабилитации. Выступления, в том числе планировавшийся мини-тур в Мексике в октябре, отменены.

Интервью давать не буду, без исключений.

Такой вот получился brutal assault вместо Brutal Assault. Ну а кому интересно, что вышло в урезанном составе в итоге, — вот небольшая съемка. (То был live-стрим в инстаграм, так что качество соответственное: сильно ужатое. Но атмосферу прочувствовать можно.)

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