Инфернуса из GORGOROTH покалечил «маленький жирный ничтожный» хулиганБлог
Не так давно закончился Brutal Assault, и как только разгребу фотографии, обязательно расскажу, как там было, — но что оказалось удивительно, так это отсутствие на сете хэдлайнеров одного из фестивальных дней, GORGOROTH, последнего из отцов-основателей группы, господина Роджера Infernus’a. А со сцены прозвучало, мол, сорян, гитарист наш в больнице.
Чуть позже на странице команды в фб появилось следующее сообщение.
«Краткое пояснение.
Дорогие мои все, надеюсь, дела ваши в порядке. Особенно с теми, кто был в Чехии, Яромерже, на прошлых выходных. Некоторые обстоятельства вынуждают меня прокомментировать ситуацию.
Вскоре после нашего выступления в Бергене на фестивале Beyond The Gates на меня напало маленькое жирное ничтожество. Я получил серьезные повреждения и попал в больницу на достаточно сложную операцию.
Группа, друзья и наша техническая команда — как я и им и велел — несмотря на случившееся, отправилась на Brutal Assault. И раздали там годноты от души. Очень горжусь ими. Любовь и уважение!
Сам же в следующие недели намерен сфокусироваться на выздоровлении и реабилитации. Выступления, в том числе планировавшийся мини-тур в Мексике в октябре, отменены.
Интервью давать не буду, без исключений.
Такой вот получился brutal assault вместо Brutal Assault. Ну а кому интересно, что вышло в урезанном составе в итоге, — вот небольшая съемка. (То был live-стрим в инстаграм, так что качество соответственное: сильно ужатое. Но атмосферу прочувствовать можно.)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 462
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Инфернуса из GORGOROTH покалечил «маленький жирный ничтожный» хулиган
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Комментарии
Писюн c глазами:
А внимательнее почитать, кто тут что пишет, нет времени, сразу серануть?) Где ты мой хоть один коммент за них видел(а)?…
Navka:
Ну хто б ще собі обрав нік «пісюн с глазамі», як не москальська свинособака…
Navka:
件名:
Тема — как аут-тейк времён «Chinese Democrasy». Достаточно средне.…
Green:
Неожиданно интересно!!! Хочется по итогу весь альбом прослушать, как выйдет.…
Профессор Преображенский:
Архитектор Ненависти написал(а):
Выblядки тупые, неплохо вам мозги всем американцы vыебали, незнание истории за последние сто лет — ваш огромный минус, ну а про…
Архитектор Ненависти:
Выblядки тупые, неплохо вам мозги всем американцы vыебали, незнание истории за последние сто лет — ваш огромный минус, ну а про восемь лет бомбежек мирного населения �…
Тварь:
Настя, имя Инфернуса все-таки Рогер. Он же норвег, а норвежское имя — Рогер (на самом деле буква «о» в норвежском (кроме ряда случаев) тоже произносится как «у», а буква «�…
Дружище Христос:
zzz написал(а):
Дружище Христос написал(а):
Настоящий блэкарь даже о том, как он пиздюлей получил, не может рассказать без пафоса
Он не тру, патамушта тру про люб…
zzz:
Дружище Христос написал(а):
Настоящий блэкарь даже о том, как он пиздюлей получил, не может рассказать без пафоса
Он не тру, патамушта тру про любовь писать …
Дружище Христос:
Настоящий блэкарь даже о том, как он пиздюлей получил, не может рассказать без пафоса …
Дружище Христос:
Антон:
Есть мнение, что орги не имеют прав на деятельность с покрытием и всем остальным. На Тьме в Питере почти ничего сделать нельзя чисто документально.…
Ахахахахах
Настоящий блэкарь даже о том, как он пиздюлей получил, не может рассказать без пафоса
Дружище Христос написал(а):
Настоящий блэкарь даже о том, как он пиздюлей получил, не может рассказать без пафоса
Он не тру, патамушта тру про любовь писать не будет.
zzz написал(а):
Дружище Христос написал(а):
Настоящий блэкарь даже о том, как он пиздюлей получил, не может рассказать без пафоса
Он не тру, патамушта тру про любовь писать не будет.
А, да. Эзвэните, не заметил. Лашара агыгыгыгы.
Настя, имя Инфернуса все-таки Рогер. Он же норвег, а норвежское имя — Рогер (на самом деле буква «о» в норвежском (кроме ряда случаев) тоже произносится как «у», а буква «о» — пишется как «å»).