infernus gorgoroth
17.08.2023

Инфернуса из GORGOROTH покалечил «маленький жирный ничтожный» хулиган

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Не так давно закончился Brutal Assault, и как только разгребу фотографии, обязательно расскажу, как там было, — но что оказалось удивительно, так это отсутствие на сете хэдлайнеров одного из фестивальных дней, GORGOROTH, последнего из отцов-основателей группы, господина Роджера Infernus’a. А со сцены прозвучало, мол, сорян, гитарист наш в больнице.

Чуть позже на странице команды в фб появилось следующее сообщение.

«Краткое пояснение.
Дорогие мои все, надеюсь, дела ваши в порядке. Особенно с теми, кто был в Чехии, Яромерже, на прошлых выходных. Некоторые обстоятельства вынуждают меня прокомментировать ситуацию.
Вскоре после нашего выступления в Бергене на фестивале Beyond The Gates на меня напало маленькое жирное ничтожество. Я получил серьезные повреждения и попал в больницу на достаточно сложную операцию.
Группа, друзья и наша техническая команда — как я и им и велел — несмотря на случившееся, отправилась на Brutal Assault. И раздали там годноты от души. Очень горжусь ими. Любовь и уважение!
Сам же в следующие недели намерен сфокусироваться на выздоровлении и реабилитации. Выступления, в том числе планировавшийся мини-тур в Мексике в октябре, отменены.
Интервью давать не буду, без исключений.

Такой вот получился brutal assault вместо Brutal Assault. Ну а кому интересно, что вышло в урезанном составе в итоге, — вот небольшая съемка. (То был live-стрим в инстаграм, так что качество соответственное: сильно ужатое. Но атмосферу прочувствовать можно.)

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5 комментариев

  • Дружище Христос написал(а):

    Ахахахахах

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  • Дружище Христос написал(а):

    Настоящий блэкарь даже о том, как он пиздюлей получил, не может рассказать без пафоса http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif

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  • zzz написал(а):

    Дружище Христос написал(а):
    Настоящий блэкарь даже о том, как он пиздюлей получил, не может рассказать без пафоса
    Он не тру, патамушта тру про любовь писать не будет.http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Дружище Христос написал(а):

    zzz написал(а):
    Дружище Христос написал(а):
    Настоящий блэкарь даже о том, как он пиздюлей получил, не может рассказать без пафоса
    Он не тру, патамушта тру про любовь писать не будет.
    А, да. Эзвэните, не заметил. Лашара агыгыгыгы.

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  • Тварь написал(а):

    Настя, имя Инфернуса все-таки Рогер. Он же норвег, а норвежское имя — Рогер (на самом деле буква «о» в норвежском (кроме ряда случаев) тоже произносится как «у», а буква «о» — пишется как «å»).

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