Оззи в порядке, и 21 февраля выходит его сольный альбом Ordinary Man. В том числе со всякими коллаборациями. Вот, на титульную вещь пришел погостить друг Осборна Элтон Джон, например.
Ozzy Osbourne + Elton John = «Ordinary Man»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Ozzy Osbourne
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