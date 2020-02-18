Ozzy Osbourne отменил «No More Tours 2»

Хотя состояние Оззи не так плохо, как писали мерзкие граждане, стремящиеся похоронить легенду, полноценный тур для него сейчас невозможен. «No More Tours 2», американская сольная трасса, которая изначально планировалась с MEGADETH, а позже с Мэрилином Мэнсоном, все-таки не состоится. В настоящий момент Осборн направляется в Швейцарию на лечение — а потом… он пока не загадывает. Но все-таки рвется на сцену.

Как недавно признался старина Оз, впервые болезнь Паркинсона у него диагностировали в 2003 году. И от этого не умирают. «Это не приговор; я живу так уже давно. Я столько раз обманывал смерть, что когда однажды не проснусь, никто тому не удивится. Ведь это просто будет значить, что она меня наконец догнала».