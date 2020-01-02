По слухам, Оззи на смертном одре

Конечно, негоже начинать год такими сообщениями, но! Вдруг новогодняя магия еще сильна, и желания сбываются. Так пожелаем же, чтобы слухи оказались неправдой — а старина Оззи еще не раз порадовал историями и песнями.

Как сообщил источник Radar Online, «Оззи испытывает хроническую боль и умоляет вызволить его из этого состояния. Он настолько плох, что даже не заметил, что Шэрон нет рядом. Он просто лежит в кровати и непрерывно стонет. Зачастую он не узнает своих родных. Шэрон из Лондона ежедневно справляется о его самочувствии, но сейчас готовится к неизбежному».

Как известно, в этом году пара впервые за 40 лет проводила рождественские праздники раздельно: Шэрон улетела в Лондон для участия в мюзикле «Nativity! The Musical», а Оззи, состояние здоровья которого не позволило путешествовать, остался отмечать с детьми и внуками. 11 декабря он снимался в видеоинтервью SiriusXM — и вроде бы был бодрячком. Так что, будем верить, слухи о критическом состоянии преувеличены.