По слухам, Оззи на смертном одре

Конечно, негоже начинать год такими сообщениями, но! Вдруг новогодняя магия еще сильна, и желания сбываются. Так пожелаем же, чтобы слухи оказались неправдой — а старина Оззи еще не раз порадовал историями и песнями.

Ozzy Osbourne illКак сообщил источник Radar Online, «Оззи испытывает хроническую боль и умоляет вызволить его из этого состояния. Он настолько плох, что даже не заметил, что Шэрон нет рядом. Он просто лежит в кровати и непрерывно стонет. Зачастую он не узнает своих родных. Шэрон из Лондона ежедневно справляется о его самочувствии, но сейчас готовится к неизбежному».

Как известно, в этом году пара впервые за 40 лет проводила рождественские праздники раздельно: Шэрон улетела в Лондон для участия в мюзикле «Nativity! The Musical», а Оззи, состояние здоровья которого не позволило путешествовать, остался отмечать с детьми и внуками. 11 декабря он снимался в видеоинтервью SiriusXM — и вроде бы был бодрячком. Так что, будем верить, слухи о критическом состоянии преувеличены.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Sergey25 02.01.2020 в 12:20

    Оззи, не умирай! Лучше…иди басистом в Мардук, например!

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  2. Veles 02.01.2020 в 19:02

    Рано или поздно это случится, естественно. Но лучше позже. Оззи, держись!

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  3. Зануда 02.01.2020 в 19:05

    Там его дочка опровергла эту инфу уже. Так что чудесам быть! А тем, кто запускает в СМИ подобные утки — самим болезнь под сраку!

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  4. Опоссум 02.01.2020 в 20:21

    Источник новости не внушает доверия. Так что КЛИКБЕЙТ!

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  5. Олег. 03.01.2020 в 00:37

    Оззи держись! Ты супер!

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  6. Зеля 03.01.2020 в 01:54

    Оззи ещё всех переживет!

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  7. GROVER 03.01.2020 в 05:17

    Оззи НАШ!

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  8. Anastasiya 03.01.2020 в 07:48

    Вроде бы все-таки врут, выдыхаем.

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