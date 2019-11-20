Осенью россияне чаще слушают грустную музыку и тяжелый рок

Осенью жители России стали чаще слушать тяжелый рок и лирические песни. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Mail.ru Group на основе анализа поисковых запросов через голосовой помощник. Как рассказали в компании, каждое пятое обращение — просьба включить музыку. Летом россияне чаще всего запрашивали музыку для бега и тренировок, но с приходом осени количество таких запросов сократилось почти вдвое.

Начиная с сентября россияне чаще просят ставить рок-музыку, преимущественно хеви-метал. Кроме того, пользователи стали больше слушать лирические композиции: в сентябре на 17% выросло количество запросов, связанных с поиском грустной, мелодичной музыки. При этом самыми популярными направлениями в этой категории стали джаз и блюз.

Среди зарубежных исполнителей лидируют в запросах THE BEATLES, RAMMSTEIN, BLACK SABBATH, PASSENGER и METALLICA, среди отечественных чаще всего хотят послушать Тимати, Монеточку, группы ЛЕНИНГРАД, БИ-2 и АУКЦЫОН.

Источник