Осенью россияне чаще слушают грустную музыку и тяжелый рок

Осенью жители России стали чаще слушать тяжелый рок и лирические песни. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Mail.ru Group на основе анализа поисковых запросов через голосовой помощник. Как рассказали в компании, каждое пятое обращение — просьба включить музыку. Летом россияне чаще всего запрашивали музыку для бега и тренировок, но с приходом осени количество таких запросов сократилось почти вдвое.

autumn-depressionНачиная с сентября россияне чаще просят ставить рок-музыку, преимущественно хеви-метал. Кроме того, пользователи стали больше слушать лирические композиции: в сентябре на 17% выросло количество запросов, связанных с поиском грустной, мелодичной музыки. При этом самыми популярными направлениями в этой категории стали джаз и блюз.

Среди зарубежных исполнителей лидируют в запросах THE BEATLES, RAMMSTEIN, BLACK SABBATH, PASSENGER и METALLICA, среди отечественных чаще всего хотят послушать Тимати, Монеточку, группы ЛЕНИНГРАД, БИ-2 и АУКЦЫОН.

Источник

, рубрика(и): Быстрые новости

Количество просмотров: 23

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги:

﻿

Есть что сказать? Пишите!

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Alexi Laiho о развале состава CHILDREN OF BODOM: «Могу честно признать, что почти все стычки начинались с моей подачи»

После внезапного объявления о составном развале в CHILDREN OF BODOM Alexi Laiho поделился мыслями и планами на будущее. (Спойлер: не факт, что ему достанется название группы.)

Close