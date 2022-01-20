Лучшим альбомом второго полугодия 2021 становится…Блог
IRON MAIDEN Senjutsu! Это было плотное и напряженное противостояние, и по сути, три релиза от грандов метал-жанров: долгожданный IM, не менее долгожданный HYPOCRISY и не-долго-жданный, однако крайне симпатичный полноформатник CRADLE OF FILTH Existence Is Futile — разделили основной приз симпатий. Внезапно? Едва ль.
Ожидаемо зашли душевный Hushed And Grim MASTODON (честно, после посещения концерта-презентации этот материал стал мне нравиться еще больше); довольно разноплановый по меркам AT THE GATES The Nightmare Of Being; предсказуемый, но не подводящий проверенных шаблонов Torn Arteries CARCASS.
Из групп пост-советского пространства самый впечатляющий релиз издали 1914 (новинку модных JINJER в голосовалке оценили много ниже). Возвращение в эфиры россиян PSILOCYBE LARVAE также не прошло незамеченным — хотя группа сама агитировала голосовать, что не запрещено, однако несомненно повлияло на чистоту эксперимента.
Психи ARCHSPIRE издали феерический альбом Bleed The Future, не отметить который было решительно невозможно, — отчего с нетерпением жду возможности заценить их сверхскоростное маньячество на концерте.
Что лично я бы подвинула повыше — альбомы RIVERS OF NIHIL (не такой прорывной, как Where Owls Know My Name, однако также крайне любопытный); восхитительный — как всегда — BE’LAKOR; диковатый, непосредственно-увлекательный DIE APOKALYPTISCHEN REITER; Diorama от MØL, который можно вносить в бест-оф за трек «Redacted» (в отличие от коллег из DEAFHEAVEN, реализовавших нечто слишком мейнстримное); четкий задорный «тайп-о-негативный» готик-рок Strength UNTO OTHERS.
В целом по релизам 2021 — было нескучно. (Вспомнить, что выбирали в первом полугодии, можно тут.) Спасибо всем, кто принял участие и дополнял список!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 39
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