Rolling Stone выложил список лучших певцов на все времена. И обидел, кажется, всех

Rolling Stone выложил список лучших певцов на все времена. И обидел, кажется, всехБлог
В порыве массовых подведений итогов, чартов, топов, которые громоздятся под всякий новый год, журнал «Rolling Stone» решил не останавливаться на 2022-м и сделать нечто глобальное. Так, руководствуясь непонятно какими критериями, он опубликовал список с громким названием «200 лучших певцов на все времена». И вот, например, фанаты Селин Дион уже пришли с протестами к офисам издания.
View this post on Instagram
Вот как выглядит десятка самых-самых по версии RS.
- Aretha Franklin
- Whitney Houston
- Sam Cooke
- Billie Holiday
- Mariah Carey
- Ray Charles
- Stevie Wonder
- Beyoncé
- Otis Redding
- Al Green
Рок-исполнителям в топе, как видно, места не нашлось. Их вообще среди двухсот чемпионов оказалось негусто:
12 – John Lennon
14 – Freddie Mercury
26 – Paul McCartney
32 – David Bowie
52 – Mick Jagger
63 – Robert Plant
80 – Chris Cornell
82 – Steve Perry
105 – Eddie Vedder
109 – Roger Daltrey
112 – Ozzy Osbourne
129 – Rob Halford
134 – Axl Rose
165 – Ronnie James Dio
176 – Iggy Pop
181 – Bob Seger
199 – Glenn Danzig
Целиком список можно посмотреть здесь, подивившись, как в число лучших вокалистов могла попасть безголосая Billie Eilish; или кто вообще такая, например, Kelly Clarkson, или что на 15-м месте делает Bob Dylan. Работу, судя по количеству текста, редакция провела немалую — однако вопросов к итоговым результатам так много, что впору задуматься: а не ради ли хайпа задумывался сей странный рейтинг?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 199
Читайте также:
- Голосуем! Лучший альбом второй половины 2022 года
- Голосуем! Лучший альбом первой половины 2022 года
- Лучшим альбомом второго полугодия 2021 становится…
- Голосуем! Лучший альбом второй половины 2021 года
- Лучшие альбомы 2021 года по версии уважаемых рок-изданий
- И лучшим альбомом первого полугодия 2021 становится…
- Голосуем! Лучший альбом первой половины 2021 года
- Кому 2020 пошел на пользу: музыканты, которые заработали в прошлом году больше всех. (Спойлер: ура, не без METALLICA!)
- Голосуем! Лучший альбом второй половины 2020 года
- 25 самых популярных рок-групп по версии Youtube (угадайте, какая песня собрала 1.4 миллиарда просмотров!)
7 комментариев
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Rolling Stone выложил список лучших певцов на все времена. И обидел, кажется, всех
-
Стоит послушать. REVOCATION «Netherheaven»
-
Стрим альбома SATANIC WARMASTER «Aamongandr»
-
Распались NUCLEAR ASSAULT: «У меня стало заканчиваться терпение»
-
Голосуем! Лучший альбом второй половины 2022 года
-
С наступающим 2023-м!
-
Видеоинтервью с 1914: «В Украине нет ни одного поколения, которое бы не пострадало от России»
-
Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2022-м
-
Стоит послушать. HANGMAN’S CHAIR «A Loner»
-
Битва дедов: VENOM против VENOM INC
Комментарии
Павел Панченко:
Писюн c глазами написал(а):
Алекс написал(а):
Ну и нельзя не отметить рост популярности немецкого композитора Вагнера в России)
То есть как минимум банда отмо…
Павел Панченко:
Тварь написал(а):
планировали брать. ЯО для США это сдерживающий фактор, очевидно. Или вы там готовы к ядерн
Тварь написал(а):
Алекс написал(а):
Не увиде…
Писюн c глазами:
Ну и нельзя не отметить рост популярности немецкого композитора Вагнера в России)
То есть как минимум банда отморозков, которая подчиняет…
Писюн с глазами:
Egor написал(а):
Abyssphere — Эйдолон
Кстати, да, отличный альбом…
Egor:
cpt BARBOSSA:
В поддержку своего заявления что повыше;
Дабы не быть голословным предлагаю вашему вниманию замечательную,жизнеутверждающую и релаксирующую композицию!Можно сл…
cpt BARBOSSA:
Сейчас буду хулиганить;
Мне тут подумалось…Ведь строго говоря это никакое не пение.Производимые звуки никак не вписываются в понятие ‘пение’.Это не более чем звук…
cpt BARBOSSA:
zzz написал(а):
Billie Eilish ‘
…
Merzbow:
это тот же размалёванный гитарило, что Гарна заменял в Brutal Truth? С ним что эта группа, что та — в сраное дерьмо скатилась. Старую кровь иногда заменить не получается)…
zzz:
Merzbow написал(а):
cpt BARBOSSA написал(а):
‘как в число лучших вокалистов могла попасть безголосая Billie Eilish ‘
Если бы только она одна.Тут таких процентов 30.
из всего …
Алекс:
insane_clown написал(а):
Алекс написал(а):
insane_clown написал(а):
Алекс написал(а):
Ничего глобально не имею против ЛГБТ
смотрите в стране своей гордости не признайтес…
insane_clown:
Алекс написал(а):
insane_clown написал(а):
Алекс написал(а):
Ничего глобально не имею против ЛГБТ
смотрите в стране своей гордости не признайтесь вслух в такой кра…
Чапаев:
‘как в число лучших вокалистов могла попасть безголосая Billie Eilish ‘
Если бы только она одна.Тут таких процентов 30.
cpt BARBOSSA написал(а):
‘как в число лучших вокалистов могла попасть безголосая Billie Eilish ‘
Если бы только она одна.Тут таких процентов 30.
из всего списка- у неё самые больше сиськи. Это единственное объяснение
Протестую!! Где Кипелыч?
Понятно что к вокальным данным перечисленных,как таковым, этот трихосписок имеет такое же отношение как я к покорению Эвереста.Тогда можно было бы попробовать его объяснить с иного боку.Как вариант-он составлен по рейтингам популярности…но и это туфта,ибо о существовании многих я даже и не слыхал.Получается как с инструкцией по сборке велосипеда;прочти и сделай всё наоборот.А народ уже ломанул топтать асфальт…с лозунгами и транспарантами.Да забейте…’Событие’ следует воспринимать как хохму и очередное подтверждение абсолютной некомпетентности составителей.
P,S.Сладенький шептунчик Paul McCartney теперь ВОКАЛИСТ?
https://www.youtube.com/watch?v=O9Dv8VUKyac
Merzbow написал(а):
cpt BARBOSSA написал(а):
‘как в число лучших вокалистов могла попасть безголосая Billie Eilish ‘
Если бы только она одна.Тут таких процентов 30.
из всего списка- у неё самые больше сиськи. Это единственное объяснение
Фото есть?
zzz написал(а):
Billie Eilish ‘