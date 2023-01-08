Rolling Stone выложил список лучших певцов на все времена. И обидел, кажется, всех

В порыве массовых подведений итогов, чартов, топов, которые громоздятся под всякий новый год, журнал «Rolling Stone» решил не останавливаться на 2022-м и сделать нечто глобальное. Так, руководствуясь непонятно какими критериями, он опубликовал список с громким названием «200 лучших певцов на все времена». И вот, например, фанаты Селин Дион уже пришли с протестами к офисам издания.

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Вот как выглядит десятка самых-самых по версии RS.

Aretha Franklin Whitney Houston Sam Cooke Billie Holiday Mariah Carey Ray Charles Stevie Wonder Beyoncé Otis Redding Al Green

Рок-исполнителям в топе, как видно, места не нашлось. Их вообще среди двухсот чемпионов оказалось негусто:

12 – John Lennon

14 – Freddie Mercury

26 – Paul McCartney

32 – David Bowie

52 – Mick Jagger

63 – Robert Plant

80 – Chris Cornell

82 – Steve Perry

105 – Eddie Vedder

109 – Roger Daltrey

112 – Ozzy Osbourne

129 – Rob Halford

134 – Axl Rose

165 – Ronnie James Dio

176 – Iggy Pop

181 – Bob Seger

199 – Glenn Danzig

Целиком список можно посмотреть здесь, подивившись, как в число лучших вокалистов могла попасть безголосая Billie Eilish; или кто вообще такая, например, Kelly Clarkson, или что на 15-м месте делает Bob Dylan. Работу, судя по количеству текста, редакция провела немалую — однако вопросов к итоговым результатам так много, что впору задуматься: а не ради ли хайпа задумывался сей странный рейтинг?

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