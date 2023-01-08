rolling stones greatest singers
08.01.2023

Rolling Stone выложил список лучших певцов на все времена. И обидел, кажется, всех

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В порыве массовых подведений итогов, чартов, топов, которые громоздятся под всякий новый год, журнал «Rolling Stone» решил не останавливаться на 2022-м и сделать нечто глобальное. Так, руководствуясь непонятно какими критериями, он опубликовал список с громким названием «200 лучших певцов на все времена». И вот, например, фанаты Селин Дион уже пришли с протестами к офисам издания.

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Rolling Stone (@rollingstone)

Вот как выглядит десятка самых-самых по версии RS.

  1. Aretha Franklin
  2. Whitney Houston
  3. Sam Cooke
  4. Billie Holiday
  5. Mariah Carey
  6. Ray Charles
  7. Stevie Wonder
  8. Beyoncé
  9. Otis Redding
  10. Al Green

Рок-исполнителям в топе, как видно, места не нашлось. Их вообще среди двухсот чемпионов оказалось негусто:

12 – John Lennon
14 – Freddie Mercury
26 – Paul McCartney
32 – David Bowie
52 – Mick Jagger
63 – Robert Plant
80 – Chris Cornell
82 – Steve Perry
105 – Eddie Vedder
109 – Roger Daltrey
112 – Ozzy Osbourne
129 – Rob Halford
134 – Axl Rose
165 – Ronnie James Dio
176 – Iggy Pop
181 – Bob Seger
199 – Glenn Danzig

Целиком список можно посмотреть здесь, подивившись, как в число лучших вокалистов могла попасть безголосая Billie Eilish; или кто вообще такая, например, Kelly Clarkson, или что на 15-м месте делает Bob Dylan. Работу, судя по количеству текста, редакция провела немалую — однако вопросов к итоговым результатам так много, что впору задуматься: а не ради ли хайпа задумывался сей странный рейтинг?

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7 комментариев

  • cpt BARBOSSA написал(а):

    ‘как в число лучших вокалистов могла попасть безголосая Billie Eilish ‘

    Если бы только она одна.Тут таких процентов 30.

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  • Merzbow написал(а):

    cpt BARBOSSA написал(а):
    ‘как в число лучших вокалистов могла попасть безголосая Billie Eilish ‘

    Если бы только она одна.Тут таких процентов 30.
    из всего списка- у неё самые больше сиськи. Это единственное объяснение

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  • Батхед написал(а):

    Протестую!! Где Кипелыч?

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  • cpt BARBOSSA написал(а):

    Понятно что к вокальным данным перечисленных,как таковым, этот трихосписок имеет такое же отношение как я к покорению Эвереста.Тогда можно было бы попробовать его объяснить с иного боку.Как вариант-он составлен по рейтингам популярности…но и это туфта,ибо о существовании многих я даже и не слыхал.Получается как с инструкцией по сборке велосипеда;прочти и сделай всё наоборот.А народ уже ломанул топтать асфальт…с лозунгами и транспарантами.Да забейте…’Событие’ следует воспринимать как хохму и очередное подтверждение абсолютной некомпетентности составителей.

    P,S.Сладенький шептунчик Paul McCartney теперь ВОКАЛИСТ?

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  • zzz написал(а):

    Merzbow написал(а):
    cpt BARBOSSA написал(а):
    ‘как в число лучших вокалистов могла попасть безголосая Billie Eilish ‘

    Если бы только она одна.Тут таких процентов 30.
    из всего списка- у неё самые больше сиськи. Это единственное объяснение
    Фото есть?http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

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  • cpt BARBOSSA написал(а):

    zzz написал(а):
    Billie Eilish ‘

    888

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