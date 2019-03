Негативная сторона. Концерт FORGOTTEN TOMB, RAVEN THRONE, WOE UNTO ME, ABSENCE OF LIFE в Минске

Эта ночь могла б длиться вечно. Продолжать давить все эмоции сразу, взбалтывая гремучий коктейль из чернухи и дьявольщины, тоски и восторгов, а также прочих контрастных желаний из серии «очень хочется сдохнуть, но не прямо сейчас». «Лютый Букинг» подготовил мрачно-вдохновенную вечеринку в итальяно-белорусском стиле, привезя (наконец-то!) в Минск FORGOTTEN TOMB и составив гостевой суппорт в составе RAVEN THRONE, WOE UNTO ME и ABSENCE OF LIFE. (Как вы, может, помните, в изначальной версии предполагались NOCTURNAL DEPRESSION, но вокалист не дотерпел до РБ и сгинул со сцены.)

Стоит ли печалиться из-за неприезда «ноктурналов», даже не знаю: за небольшим исключением в виде стартовой группы ABSENCE OF LIFE, все сеты выдались впечатляюще-мощными. ABSENCE OF LIFE (это как DYMNA LOTVA, но уже вариант «для девочек», ввиду того, что кричит, страдает и раздевается симпатичный гитарист Forladt). Nokt же, на роли второй, составляет ему дуэт и, когда не издает душераздирающие вопли, то подыгрывает на блокфлейте, автоматически вызывая ассоциации с «лотвой». Скажем так: в записи dsbm-материал ABSENCE OF LIFE, в общем, неплох; не ново, но и не безыдейно.

На концерте ж — пока твердое «нет» (хотя судить слишком строго не буду — все-таки дебютное выступление). По сути, что должно выглядеть как манифестация боли, отчаяния и запредельной тоски, больше напоминало гипертрофированный семейный междусобойчик: полуголый мужик сидит и пьет водку, жена начинает истерить, он орет в ответ — и так 45 минут, в сопровождении грустного инструментала, который, кажется, толком не дорепетировали. Forladt, насколько я его знаю в реале, под действием высокоградусных пойл колоритен и буен — тут же, на сцене, не успев надраться по-настоящему, он пытался лишь вызвать дух алкоугара, неловко косплея Графа и не дотягивая до «верю!» от внутреннего Станиславского. В общем, на будущее надо что-то решать: либо решительно напиваться до и вести себя естественно дико, или придумать что-то еще.

RAVEN THRONE, вышедшие вторыми, немедленно, на контрасте, дали и сыгранность, и харизму, и уровень. (К слову, звук в клубе был близок к идеальному: сочно, четко, выразительно выглядели все выступавшие коллективы.) Избавившись от ощерившихся сталью шипов, передвинувшись по шкале черного от блэк-метала к транспарентно-темной меланхолии, распластавшейся туманом по сырой комковатой земле, вязкой от свежевыстеленных сладжевых риффов, повзрослев, переосознав себя, группа сейчас одинаково гармонично «заходит» и в записи, и вживую — только на концерте это еще и эффектно. Грим, глухие черные одежды, толика пафоса, внушительный вокалист — в общем, все очень емко, мелодично, солидно.

Относительно сета WOE UNTO ME любопытство разбирало давно, с момента, как было объявлено, что прежний вокалист ушел по причинам творческих разногласий, а новым стал Игорь из NEBULAE COME SWEET, которого внезапно извлекли из-за привычной барабанной установки, надели фирменный официально-похоронный костюмчик и вручили чистые партии. В таком составе команда написала уйму нового материала — но, очевидно, готовясь к какой-то тематической презентации, на воскресном концерте его не играла, предпочитая проверенные треки — правда, удивительно преобразившиеся с появлением нового фронтмена.

Стало не то чтобы лучше. И не то чтобы хуже. Стало иначе — но по-прежнему бесподобно. Ошеломительный, тяжкий, беспросветный, словно гробовая доска, фьюнеральный death doom; жестокий и пронзительно откровенный, как последняя тайна, ослепительное озарение вечности, вспыхивающее россыпью клавишных и, в гитарном трагическом грохоте, гаснущее в потухших глазах уходящего. Вселенская безутешность, как она есть. И — вокальный дуэт: подземельный гроул Артема против чистого вокала Игоря, которого при минимуме в NCS вдруг стало много — ну да и хорошо. С ним также на сцене появилась динамика: ранее сценический образ WOE UNTO ME был церемониально-статичен, сейчас стало неистово, эмоциональный накал поднялся на максимум — насколько вообще возможен максимум в трагичном дэз-думе. Выступление высочайшего уровня — и с великой гордостью надеюсь увидеть такое же на фестивале Brutal Assault этого года.

Ну и последнее. Главная группа для меня; группа, которой я немножечко (?) прожужжала всем мозг и соцсети за последнее время; в общем, итальянцы FORGOTTEN TOMB, мастера убийственных миксов из толченого мрака, заводной депрессухи и высокооктановой энергичной, тру-олдскульно рок-н-ролльной подачи. Парни, которые взрезают вены с лихачеством и панкушной отвагой. Парни, которые не запариваются вопросами имиджа, на все случаи жизни предпочитая черные «алкоголички» и драные джинсы. По-итальянски дружелюбные и доброжелательные в жизни, на сцене и в записи они предстают суровыми мизантропами. На сцене — еще и с толикой позерства. Негативная, заманчивая, привлекательная темная сторона. «Negative Megalomania». И — 75 минут вытрясания мозга.

Под FORGOTTEN TOMB зал довольно быстро завелся — ох, они не из тех, под кого стоишь и грустишь. Тугие, терпкие риффы, массивный звук, грубо прошибающий черепную коробку напор — интенсивность и драйв происходящего способны были поднять на танцы любое окрестное кладбище, в том числе заботливо оставленное предыдущей командой.

На «Daylight Obsession» выдохнули старые фэны. Под «Deprived» зал перешел в режим ошаления. Под кавер «I Wanna Be Your Dog» благоразумие и ощущение подступающего понедельника были растоптаны окончательно. Это было невероятно насыщенно и ядрено (вот он, самый нужный эпитет в описании сета FT) — и, в то же время, пробиваясь сквозь плотность и кач, отрывисто-безысходный скрим Ferdinando, сквозил и сочился тот самый черный фирменный негатив, ввиду которого группу по-прежнему числят в грандах суисайдал-депрессива. Как убийца, притаившийся с колюще-режущим за соседним углом, на РИФФленых поворотах нет-нет да впивалась в сердце острой гитарной струной трогательная мелодия и, кровавя душу, заставляла содрогаться и мерзнуть.

I know all I once called life ends today

As you disappear forever, flying far away…

Удивительно все-таки, как они могут заставить колбаситься, грустить и нервничать одновременно. Поэтому, надеюсь, вижу команду не в последний раз — ну и даже, не в последний раз в Минске. Хотя, конечно, людей могло прийти и побольше.

Подводя итоги: крутецкий концерт, лютый зачет «Лютому Букингу» за привоз и субботнее препати, фоторепортаж смотрим тут!