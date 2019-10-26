На журналиста составили протокол об осквернении религиозных предметов за клип BATUSHKA

29.ru рапортует: «На журналиста 29.RU Ярослава Вареника завели административное дело по статье 5.26 КоАП РФ — умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания. В 2016 году Вареник добавил себе в видеозаписи во «ВКонтакте» музыкальный клип польской блэк-метал-группы BATUSHKA.

BATUSHKA в своем творчестве совмещает старославянский язык и песнопения с тяжелым металом. В видеоклипе на песню «Yektenia 1» использованы кадры с патриархом Кириллом.

— Я очень смеюсь! Возможно, это нервное, конечно, но черт возьми! Три года назад я добавил себе видеозаписи польской блэк-метал-группы BATUSHKA. Я тогда еще поехал в Москву на концерт этой команды, но мероприятие сорвали православные активисты. Теперь, если меня оштрафуют по этой статье, мне будет очень тяжело выплатить штраф, ведь вчера у меня арестовали счета, — рассказал Ярослав Вареник.

По словам Вареника, он уверен, что его оштрафуют. Размер наказания по этой статье — от 30 до 50 тысяч рублей.

В определении о возбуждении дела сказано, что 8 октября младший лейтенант полиции А. Кузнецов изучил материалы дела в отношении Ярослава Вареника.

— Данный видеоролик, возможно, содержит признаки публичного осквернения религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порчу и уничтожение, — сказано в определении.

По административному делу назначено расследование сроком в один месяц.

По той же статье КоАП РФ в начале 2019 года судили северодвинца Анатолия Казиханова. Его оштрафовали на 15 тысяч рублей за репосты мемов на религиозную тематику. В январе 2018 года за клип группы BATUSHKA на 30 тысяч рублей оштрафовали новгородца Даниила Сукачёва».