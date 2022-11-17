В битве «батюшек», кажется, победил BATUSHKA

В битве «батюшек», кажется, победил BATUSHKAБлог
Польские двойники BATUSHKA, БАТЮШКА, вне зависимости, как группы пишут названия на афишах (и одна, и другая пользуют одинаковые имена), продолжают фрустрировать путаницей с составами. И беспросветные рясы ясности не способствуют. Так, услышав новости об очередном туре или песне от «батюшки», начинаешь изучать соцсети и тех, и других. Умоляя при этом всеми отцами и бесами небесными: астанавииитесь! определитесь уже, кто есть кто, и давайте жить в какой-то конкретике, а не созвездии «песняров».
Так, сегодня поступили новости, что «польскую икону блэк-метала, группу BATUSHKA, подписали международным контрактом Napalm Records». И, пользуясь информацией на метал-архивах, некоторые сайты поспешили поздравить Krzysztof Drabikowski. Добился!
Однако, изучив фб противостоящих религиозных конфессий, выясняешь, что оторвал крупную сделку и победил (по крайней мере, на обозримой дистанции)
пластмассовый мир как раз-таки Bart Krysiuk и компания, и именно его поповский состав только что откатал огромный тур по Латинской Америке и США. А теперь, с мощной «напалмовской» поддержкой, собирается в европейский.
При этом БАТЮШКА «ортодоксальный», в составе которого сейчас значится лишь Христофор, также играет концерты — и эта заупокойная литургия и хаос будут вечными, если кто-то с кем-то так и не сможет договориться.
А пока Napalm Records восхваляют приобретение: «BATUSHKA, несомненно, являются одной из самых креативных и новаторских групп в блэк-метале в числе появившихся в последние годы. Мы имели удовольствие пригласить коллектив принять участие в фестивале Metal On The Hill 2022 года в Австрии и были поражены, сколь шикарно он смотрится вживую. Они восхитительные шоумены, и мы будем рады выпустить новый студийный альбом BATUSHKA в 2023 году. Добро пожаловать в семью Napalm».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 526
Читайте также:
- Выступление BATUSHKA на украинском фестивале спровоцировало «сатанинский» скандал
- BATUSHKA Крысюка выпускает новый миник
- Молитвами Крысюка. «Неправославный» БАТЮШКА выпустил новый сингл
- Интервью с BATUSHKA: «Лучше остаться дома, чем заставлять людей слушать свою музыку»
- BATUSHKA interview: «It’s better to stay home than force people to hear my music»
- На журналиста составили протокол об осквернении религиозных предметов за клип BATUSHKA
- Появился третий БАТЮШКА!!! Слушаем альбомы «Батюшка» и «Апостол»
- BATUSHKA Крысюка выпустил видео «Wieczernia»
- Новая песня BATUSHKA! И продолжение судебной истории…
- BATUSHKA продолжит деятельность в новом составе
Обновления
-
В битве «батюшек», кажется, победил BATUSHKA
-
«Что это, бля, вообще было?» Зрители виртуального Ozzfest 2022 остались в недоумении
-
Zakk Wylde готовится к реюниону PANTERA, разучивая партии по мануалам YouTube
-
Писюны для сильных духом: GWAR представили коллекцию секс-игрушек
-
Цитата. Nergal — начинающим музыкантам: «Не нужно создавать никаких новых групп»
-
Видеоинтервью с VOIVOD. Michel «Away» Langevin: «Мы сейчас популярнее, чем когда-либо!»
-
HOLY MOSES прощаются со сценой: последний альбом и последний тур
-
Метал-группы с животными на вокале: коты, собаки, свинки и даже насекомые!
-
Kirk Hammett об ужастиках: «Посмотрев этот фильм, я четыре месяца еженощно спал с зажженным светом»
-
Просто и со вкусом: новый альбом GOATWHORE «Angels Hung From The Arches Of Heaven»
Комментарии
Другой Александр:
Писюн С Глазами написал(а):
Polaris написал(а):
Так вот какой ты, Писюн С Глазами!
Я еще разберусь, как к ним попал мой семейный альбом
Зря они его украли… Ой зря.…
Дружище Христос:
Plasticface написал(а):
Тащемта Негральский прав. Стричь бабос в тяжеляке и раньше то дело было не самым простым, а теперь и подавно. Т.к. и криздецы экономические, и …
Plasticface:
Тащемта Негральский прав. Стричь бабос в тяжеляке и раньше то дело было не самым простым, а теперь и подавно. Т.к. и криздецы экономические, и групп овердохуа, и шоуби…
Писюн С Глазами:
Polaris написал(а):
Так вот какой ты, Писюн С Глазами!
Я еще разберусь, как к ним попал мой семейный альбом…
Eum:
походу опять что-то около пост-метальное будет, но не возврат к марианским впадинам первых двух альбомов…
коллапес:
Оззи бедолага наверное не в курсах, что метавселенные — это фишка зумеров, которые прутся от Арианы Гранде и прочих трясущих жопами, а старым металерам смотреть на э…
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Лемми в гробу вертелся? Его же кремировали, не?
Аватар вертелся! …
Merzbow:
Sonne:
Дед Аким:
Есть банды любящие эксперименты, с совершенно разными альбомами, а есть банды десятилетиями играющие примерно одно и то же, в том же стиле, один альбом похож на друг…
Аццкийсотона:
Аццкийсотона:
Тварь:
Вон, у нас тут недавно в вечерних новостях была какая-то местная фем-блэк-метал группа. Вещали что-то заумное про сатанизм, черное искусЪтво и феменизм. В составе — од…
Добавить комментарий