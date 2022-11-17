В битве «батюшек», кажется, победил BATUSHKA

Польские двойники BATUSHKA, БАТЮШКА, вне зависимости, как группы пишут названия на афишах (и одна, и другая пользуют одинаковые имена), продолжают фрустрировать путаницей с составами. И беспросветные рясы ясности не способствуют. Так, услышав новости об очередном туре или песне от «батюшки», начинаешь изучать соцсети и тех, и других. Умоляя при этом всеми отцами и бесами небесными: астанавииитесь! определитесь уже, кто есть кто, и давайте жить в какой-то конкретике, а не созвездии «песняров».

Так, сегодня поступили новости, что «польскую икону блэк-метала, группу BATUSHKA, подписали международным контрактом Napalm Records». И, пользуясь информацией на метал-архивах, некоторые сайты поспешили поздравить Krzysztof Drabikowski. Добился!

Однако, изучив фб противостоящих религиозных конфессий, выясняешь, что оторвал крупную сделку и победил (по крайней мере, на обозримой дистанции) пластмассовый мир как раз-таки Bart Krysiuk и компания, и именно его поповский состав только что откатал огромный тур по Латинской Америке и США. А теперь, с мощной «напалмовской» поддержкой, собирается в европейский.

При этом БАТЮШКА «ортодоксальный», в составе которого сейчас значится лишь Христофор, также играет концерты — и эта заупокойная литургия и хаос будут вечными, если кто-то с кем-то так и не сможет договориться.

А пока Napalm Records восхваляют приобретение: «BATUSHKA, несомненно, являются одной из самых креативных и новаторских групп в блэк-метале в числе появившихся в последние годы. Мы имели удовольствие пригласить коллектив принять участие в фестивале Metal On The Hill 2022 года в Австрии и были поражены, сколь шикарно он смотрится вживую. Они восхитительные шоумены, и мы будем рады выпустить новый студийный альбом BATUSHKA в 2023 году. Добро пожаловать в семью Napalm».

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