На подходе дебютник YOTH IRIA «As The Flame Withers». «Мощный камбэк дуэта, который стоял у истоков андеграундной сцены»Новинки и новости
Они были в начале ROTTING CHRIST. Деревья тогда были молоды, а греческие боги не знали блэк-метала. Они, как не врет био YOTH IRIA, «стояли у истоков андеграундной сцены». Первый — Jim Mutilator, оригинальный басист и один из зачинателей RC; он же изначальный басист VARATHRON. Второй — всем известный The Magus, хоронящий в 2020-м NECROMANTIA, также в мохнатых древних 90-х игравший на классических релизах «крайстов» и, помимо прочих зловещих начинаний, посетивший «варатроновский» His Majesty At The Swamp. В общем… они теперь снова вместе.
Проект, играющий в жанре «romantic satanism», называется YOTH IRIA; в конце января на польском Pagan Records он выпустит дебютный альбом As The Flame Withers. Чего ожидать музыкально, думаю, все уже поняли: история так сильно упирает на «истоковость» авторов, их значимость в становлении пресловутого греческого саунда, что… осталось лишь убедиться.
…Rise Lord of the Depths
your Name is praised
your Gospel speaks the Truth
your Legions await you
The Lord is ascending
The Prince is aflame
He who brings the light
emerging from the Darkness
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 28
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