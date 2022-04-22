ROTTING CHRIST tour
22.04.2022

Новинка: «Святая гора» от ROTTING CHRIST с вокалистом BORKNAGAR

Новинки и новости

ROTTING CHRIST сейчас гастролируют с BORKNAGAR, и в честь этого факта была опубликована видеоколлаборация под названием «Holy Mountain», спел на которой «боркнагаровец» Lars Nedland. Музыку и текст сочинил Сакис (напомню, у него недавно вышел чудный сольник), и получилось крайне живописно, воздушно, размеренно да душевно. Кстати, нет ни одной рифмы «fire — desire», что со стороны грека прям-таки вызов традициям!

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