NECROMANTIA прекратит существование в 2020

Кто ждал релиза от NECROMANTIA — в 2020 году дождется. Правда, он станет последним: мини-альбом Baron Blood, посвященный памяти бас-гитариста Макиса, одного из основных персонажей в творческой книге греческих «некромантов».
«Мы выпустим финальный релиз группы в 2020-м, — подтвердил фронтмен Magus Wampyr Daoloth. — Не знаю, сколько песен войдет в него, две или три. но это будет трибьют Baron Blood, его духу, его неуемной душе. После чего группа NECROMANTIA официально распадется, безо всяких изданий, переизданий и прочего после 31 декабря 2020. Коллектив перестанет существовать».
Стало быть, The Sound Of Lucifer Storming Heaven 2007 года останется его последним лонгплеем. Послушаем? Bспомнив фирменный нажористый восьмиструнный бас…
Хм…получается, что пациент уже лет 12 как мертв, а тут вдруг решил дернуть пяткой…напоследок