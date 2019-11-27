NECROMANTIA прекратит существование в 2020

Кто ждал релиза от NECROMANTIA — в 2020 году дождется. Правда, он станет последним: мини-альбом Baron Blood, посвященный памяти бас-гитариста Макиса, одного из основных персонажей в творческой книге греческих «некромантов».

Necromantia«Мы выпустим финальный релиз группы в 2020-м, — подтвердил фронтмен Magus Wampyr Daoloth. — Не знаю, сколько песен войдет в него, две или три. но это будет трибьют Baron Blood, его духу, его неуемной душе. После чего группа NECROMANTIA официально распадется, безо всяких изданий, переизданий и прочего после 31 декабря 2020. Коллектив перестанет существовать».

Стало быть, The Sound Of Lucifer Storming Heaven 2007 года останется его последним лонгплеем. Послушаем? Bспомнив фирменный нажористый восьмиструнный бас…

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. ukko 27.11.2019 в 09:09

    Хм…получается, что пациент уже лет 12 как мертв, а тут вдруг решил дернуть пяткой…напоследок

    >>>

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