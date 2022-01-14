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Sakis Tolis из ROTTING CHRIST ударился в сольные проектыБлог
ROTTING CHRIST — крайне активная концертная группа (была), потому период вынужденного простоя нужно было чем-нибудь заполнять. Так, параллельно с записью нового материала RC, демонстрация которого намечена на 2022 год, с 2020-го Sakis Tolis запустил целый набор соцсетей (кислотно оформленные ссылки тут), а также два сайд-проекта.
Один из них называется ΝΕΚΡΩΝ ΙΑΧΕΣ и позиционируется как «мрачный апокрифальный трип», проникаться шепотами и наслаждаться закоулками которого рекомендуют исключительно при свечах. Экспериментальная музыка, речитатив, созданный совместно с Andrew Liles (был замечен в NURSE WITH WOUND и CURRENT 93). Вот 17 минут для примера, целиком релиз тут.
Кроме этого, в скором времени обещается также сольный альбом Сакиса Among The Fires Of Hell — и тут пока вообще мало чего понятно, кроме того, что будут усиленно нагнетать. Однако возьмем на заметку — этот грек, как правило, не подводит.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 184
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Sakis Tolis из ROTTING CHRIST ударился в сольные проекты
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Кстати, Роттинги когда-то каверили C93 с их Lucifer over London.