Sakis Tolissolo album
14.01.2022

Sakis Tolis из ROTTING CHRIST ударился в сольные проекты

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ROTTING CHRIST — крайне активная концертная группа (была), потому период вынужденного простоя нужно было чем-нибудь заполнять. Так, параллельно с записью нового материала RC, демонстрация которого намечена на 2022 год, с 2020-го Sakis Tolis запустил целый набор соцсетей (кислотно оформленные ссылки тут), а также два сайд-проекта.

Один из них называется ΝΕΚΡΩΝ ΙΑΧΕΣ и позиционируется как «мрачный апокрифальный трип», проникаться шепотами и наслаждаться закоулками которого рекомендуют исключительно при свечах. Экспериментальная музыка, речитатив, созданный совместно с Andrew Liles (был замечен в NURSE WITH WOUND и CURRENT 93). Вот 17 минут для примера, целиком релиз тут.

Кроме этого, в скором времени обещается также сольный альбом Сакиса Among The Fires Of Hell — и тут пока вообще мало чего понятно, кроме того, что будут усиленно нагнетать. Однако возьмем на заметку — этот грек, как правило, не подводит.

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1 comment

  • Merzbow написал(а):

    Неплохой дроун ритуал. В духе последних работ C93 и соло Тибета.
    Помимо Эндрю на этом релизе участвует и его жена.
    Кстати, Роттинги когда-то каверили C93 с их Lucifer over London.

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